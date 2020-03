¿Hoy qué va a pasar?

“El mundo cambia en un instante y nacemos en un día”: Gabriela Mistral. Quizá nadie imaginó que en este tiempo estaríamos pasando lo que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia del coronavirus. Los sistemas del mundo están colapsando, los más poderosos no pueden hacer nada más que prevenir, y otros, los más desposeídos, lamentar.

Las palabras del exministro Gordon Brown, de Gran Bretaña y especialista en ámbito económico, “están experimentando”. Cuando las circunstancias adversas alcanzan el nivel de una crisis solo hay una salida, la cual llega por un cambio, debemos cambiar patrones de conducta, hábitos, pero lo cierto es que con la crisis se vuelve el ser humano más creativo. Debemos vencer los signos y síntomas de ella, como ser la desesperación, depresión, frustración, ansiedad, soledad, preocupación, el sentimiento de abandono, pérdida, muerte y la urgencia por sobrevivir. Somos seres mortales, por lo tanto el hecho de vivir en la Tierra se debe estar preparado para enfrentar cualquier circunstancia. Jesús dijo: “En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo”, San Juan 16:33 RVR60. Siempre en la vida enfrentaremos una crisis tras otra, es el tiempo de declarar la verdad de Dios en su Palabra.

“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Filipenses 4:6-7. No perdamos la confianza, él empezó la buena obra, él la va terminar; lo que estamos pasando es solo una prueba, estoy seguro de que cuando pase la prueba miraremos mejores oportunidades al destino. Por el hecho de vivir en el reino de Dios no estamos exentos de vivir períodos de crisis; cuando se desata algo como esta pandemia todos somos afectados, no va a pasar nada que nosotros permitamos. Dios bendiga las naciones.