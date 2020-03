Uno de los textos más extraordinarios que contienen las Sagradas Escrituras se encuentra en el libro de II de Crónicas 7:14, que literalmente dice: “Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra”.

El texto hace un llamado a la Iglesia, a los hijos del Padre que creen en el poder de Dios, que es capaz de revertir cualquier crisis, y que saben que en su debilidad y fragilidad humana el poder del Eterno puede manifestarse.

Es por ello que humildemente le invito más que a leer estas líneas a que nos unamos en oración, diciendo en voz alta: Padre celestial, reconozco mi debilidad y que me he separado de ti; hago reconocimiento que he vivido con independencia de tus planes establecidos en tu Palabra.

Pero hoy apelo a tu insondable misericordia y gracia sobrenatural pidiendo socorro y protección en esta hora de prueba. Tu Palabra enseña que, aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, así que renuncio al temor, a la ansiedad, a la preocupación, y a todos aquellos pensamientos que me quitan tu paz.

Soy tu hijo y me humillo pidiendo perdón por nuestros pecados, nos hemos apartado como nación de tu diseño, hemos sido soberbios, arrogantes, y hemos creído tener el control cuando el único Soberano eres tú. Hoy buscamos tu rostro para andar en luz y en verdad, nos convertimos de nuestras sendas malignas y nos volvemos a ti. Sabemos que en este momento de crisis tu diestra nos sostiene y nos protege, declaramos que estamos seguros bajo el hueco de tu mano.

Como resultado de ello, tu Palabra nos asegura que escucharás, perdonarás y sanarás nuestra tierra. Nos cubrimos con tu sangre y declaramos que el maligno pasa de lejos, que la mortandad y la epidemia cesan en nuestra tierra, oramos así en el nombre de Cristo Jesús, amén.

Ahora como ciudadanos responsables seguimos en nuestras casas, lavándonos las manos, teniendo todas las medidas de higiene personal que las autoridades sanitarias han dispuesto. No tema, el Dios Todopoderoso está con nosotros.