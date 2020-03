Hijos mal educados

Definitivamente que las cosas entre los padres y los hijos han cambiado drásticamente, tanto que ahora son los padres los que le tienen miedo a los hijos, y no al contrario, como fue siempre, que los hijos les temíamos a nuestros padres, así como también han cambiado los modelos para educar a los hijos, empero, no deja de sorprenderme cuando un padre reclama una conducta educada de un hijo al que nunca le enseñó educación. Los padres con el primer hijo se preocupan de la cunita en que va a dormir, se preocupan del color de la habitación y de todas las cosas que le van a comprar a un niño, pero poco piensan en la forma que lo van a educar y como quisieran que ese modelo rindiera frutos en el niño o niña, creando un ciudadano o un hombre de bien. Porque hay padres que como nunca definieron un modelo para educar a sus hijos, hay quienes tienen un niño de 12 años y lo siguen disciplinando como si fuera un bebé de 3 años, como también hay quienes tienen niños de 5 años que todavía no desarrollan por completo el juicio y ya quieren que tomen decisiones totalmente razonadas.

Hay cosas que sirven de lecciones para toda la vida de un hijo, como ser la disciplina, un proceso tan importante que no comienza ni en la adolescencia ni en la juventud, comienza en la tierna infancia y durará conforme el niño avance, teniendo que haber una correlación entre su avance físico y su avance en madurez como persona.

La disciplina es un proceso determinante para la vida del niño, ya que si no se desarrolla correctamente y no se practica tendrá graves consecuencias para la vida del niño en su adolescencia y su juventud. Uno de los aspectos que enfoca la disciplina es el autocontrol, y no me sorprende que grandes universidades norteamericanas hayan desarrollado estudios del comportamiento donde se determinan muchos hallazgos sobre niños que fueron bien educados con disciplina y niños que nunca recibieron disciplina ni castigo.

Entre esos estudios que se han hecho se ha llegado a conclusiones interesantes, como que los niños que a través de la disciplina desarrollan autocontrol tienen mejores elecciones a la hora de alimentarse con comida sana, encontrando, asimismo, que los niños que fueron debidamente disciplinados desde su infancia tienden a tener menos problemas con la ley y sufrir menos de estrés financiero. Estos hallazgos de las investigaciones del comportamiento no hacen más que recalcar la importancia de que nuestros hijos sean debidamente educados con un modelo que sepa distinguir cada etapa de sus vidas y que comience desde la temprana infancia. Se encontró que los jóvenes que desarrollan autocontrol son menos propensos a tener embarazos prematuros o involucrarse en actividades sexuales ilícitas de manera temprana.

Conozco familias muy exitosas en la crianza y educación de sus hijos, y sé también que no hay fórmulas fijas o secretas, pero si hay un par de cosas que pueden determinar que el niño sea bien educado, una de ellas es trabajar en equipo, que la madre diga una cosa y el padre la apoye, no que se contradigan; mantenerse firme en las decisiones y las determinaciones es otro de los aspectos fundamentales para que un niño desarrolle buena educación y carácter, pues el niño, que aunque está bebé, interpreta que un berrinche de su parte puede cambiar un no por un sí. Por la falta de carácter de los padres se está convirtiendo en un futuro infractor de la ley.