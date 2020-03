¡Revelación 2020!

“Los regalos de Dios superan por mucho a los sueños del hombre”: Elizabeth Barrett Browning.Toda verdad secreta otorgada y manifestada por la inspiración sobrenatural divina y dada a un hombre sobre algo que está velado, la cual es una experiencia real, específica, brindada por Dios a los hombres para desvelar o informar algo que no se sabía, es una revelación. Ejemplo de esto es cuando hemos leído muchas veces un pasaje, pero es hasta que Dios encuentra un hombre con sed y hambre de revelar los secretos muy guardados; es decir, misterios de Dios, que todo cambia, ya que se ve desde la perspectiva de Dios. De manera que, así como el entendimiento, “lo que no sé es tan importante como lo que sí sé”.

El verdadero problema que nos ocupa no es tanto el entendimiento como la fe misma, sino la obediencia. El entender no es necesario para la obediencia, pero sí la fe, ya que si solo obedezco cuando entiendo he reducido a Dios al razonamiento humano. Uno de los grandes misterios de la vida es que le ocurran cosas malas a gente buena: hay pérdidas, adversidades, a personas auténticas, no perfectas, pero de gran corazón, pues todos somos mortales. El gran apóstol

Pablo lo experimentó en golpes, naufragios, mentiras, engaños, traiciones, persecuciones, críticas, hambrunas, oposición en todas las ciudades; sin embargo, su llamado fue hacia delante y hacia arriba, cumpliendo el propósito de Dios. He visto por muchos años que la incredulidad y la falta de pasión hacen que muchos cedan el paso a las circunstancias de la vida pensando que Dios las envió; pero la eternidad es el fundamento a la lógica y a la razón, la eternidad pone en su lugar la pérdida, pues las pérdidas son temporales. Vivir con la conciencia limpia de que un día daremos cuenta de nuestra vida añade una medida de sabiduría. Que en este día la revelación llegue a su corazón.