Impuestos en México, tres mitos

En una publicación de la Unam, Hacia una reforma fiscal para el crecimiento, su autor José I. Casar sostiene, con base en cifras de la Ocde, que sitúan a México con la menor captación fiscal/PIB de sus miembros, que los impuestos en México son bajos, por lo que es necesaria una reforma fiscal que aumente impuestos a los que más tienen a 42% y aplique el impuesto a la herencia para dar más recursos al Gobierno, incentivar el crecimiento y reducir la desigualdad vía el gasto social.

La investigación parte de premisas falsas. Una cosa es la baja captación fiscal con relación al PIB y otra que los impuestos sean bajos. La captación es baja por dos causas. Una es que los impuestos son altos y opera la llamada Curva de Laffer: a determinado nivel de altos impuestos baja la captación.

En 2012, con menos impuestos, la recaudación fue mayor (19.65 del PIB) que en 2018 (16.1%), después de una reforma fiscal (2013) que elevó impuestos (datos de la Ocde).

En México, las empresas deben entregar más de la mitad de sus utilidades comerciales al Gobierno, 55.4%, según datos del Banco Mundial, Doing Bussiness 2019. Por ser altos los impuestos y en parte robados y derrochados por los gobernantes, muchos ciudadanos tratan de no pagarlos. Los altos impuestos y su desviación impulsan a que más de la mitad de los trabajadores productivos y pequeñas empresas operen en el sector informal para no pagar impuestos (57%, según datos del Inegi).

El mayor gasto ‘social’, repartir dinero por el Gobierno, teóricamente a los de escasos recursos, solo sirve para justificar egresos y aumentar clientelismo; pero no reduce la pobreza, verdadero problema a combatir, no la desigualdad, cuyo combate solo da votos. Ver mi libro Justicia social injusta. La investigación aludida sostiene tres premisas falsas, de las cuales parte la recomendación de aumentar más los ya altos impuestos: los impuestos son bajos en México, falso; el mayor gasto público aumenta el crecimiento, falso, y la repartición de dinero por el Gobierno reduce la pobreza, falso.