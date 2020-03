Desafíos de la paternidad

Cuando comienza mayo inmediatamente se empieza a hablar sobre el Día de la Madre. No sucede lo mismo con el Día del Padre cuando comienza marzo, ya que, sin duda alguna, a esta celebración no se le da la importancia que a la primera y, por lo mismo, es mucho menos ruidosa y mucho más discreta. No obstante, el ejercicio de la paternidad es una tarea compleja y comprometedora, llena de retos y desafíos.

El tránsito del padre proveedor, serio y, hasta cierto punto, adusto, al que se trataba con veneración y cierta distancia, al padre más cercano, que procura cultivar la amistad con los hijos y toma parte activa en el cuidado del hogar y en las rutinas domésticas, no ha sido del todo fácil.

Ha sido necesario desacomodarse, abandonar esquemas que llevaban siglos de uso y bajarse del pedestal para tocar tierra y acostumbrarse a unas relaciones más horizontales y carentes de resabios trasnochados y antiguos privilegios.

Hoy ser padre de familia obliga a tomar conciencia de una serie de deberes que, siendo sinceros, hasta hace algunas décadas no formaban parte del perfil tradicional que se nos había asignado.

Hoy, por ejemplo, en la mayoría de los hogares hay un auténtico cogobierno, las decisiones se toman por consenso e, incluso, los hijos que ya han alcanzado cierta edad y muestran algún criterio toman parte en los asuntos que les competen y su voz se escucha con atención y respeto. El padre-patrón, el que se impone a la fuerza, el que infunde temor, el que exige obediencia ciega, ha pasado a la historia. Ahora cuentan más la ejemplaridad, la capacidad de negociación y persuasión, la autoridad moral. Y es que nuestros hijos han crecido en un clima en el que se les hace ver con frecuencia que poseen derechos irrenunciables y, con ello, son más contestatarios que lo que fuimos nosotros, incluso en las edades más proclives a la contestación y a la rebeldía. Además, ahora la madre también provee materialmente para el sostén económico del hogar, por lo que se ha roto el círculo de dependencia que generaba sumisión con todas sus consecuencias. Es más, hay hoy familias en las que el mayor aporte económico lo realiza la madre.

Lo anterior ha obligado a una transformación de la dinámica familiar y a un replanteamiento de los roles de los cónyuges y de la prole, y ha sido una transformación positiva porque los papás hoy podemos manifestar sin complejos nuestra ternura y hacer sentir nuestro cariño y cercanía; podemos mostrar, sin ambages, que también sabemos querer.