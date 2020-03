Globalizando la justicia  

La manera de cómo responder a los desafíos legales, políticos y de justicia social que enfrenta Latinoamérica, donde se comparten los problemas de todos estos espectros, es, para el doctor Joaquín Mejía, globalizar la justicia, en un sentido volver a creer que el derecho es capaz de lograr la justicia, y la justicia, capaz de conseguir la paz social y política.



Porque este mismo derecho puede ser manipulado para lograr otros intereses distintos a aquellos que persigue la justicia, manipulándose a favor de aquellos que por años han ignorado los más altos estándares de justicia; pero que llegado el momento, con mucha habilidad, entretejen la ley y la jurisprudencia para que sirva a sus mezquinos intereses. La exposición del experto hondureño en derechos humanos deja en claro que los estándares internacionales, ignorados por mucho tiempo y con consecuencias nefastas para la justicia, hoy no deben ser vistos en relación con el derecho interno como si se tratara de dos universos paralelos, sino más bien complementarios y en un mismo rango de jerarquía que nuestro texto constitucional.



Nos ha parecido que la exposición del doctor Mejía carece del sesgo político sectario que muchas veces caracteriza estas exposiciones, ya que reconoce que, en medio de todo, no todo está perdido, y aun en medio de la politización de la justicia y la poca instrucción que tenemos en materia de justicia internacional hay resoluciones de la Sala Constitucional que rescatan los estándares internacionales y crean jurisprudencia. A problemas globales o regionales, si se puede decir también, hay que poner una justicia internacional al servicio de las naciones, ya que si se colige correctamente el entramado convencional del que Honduras es parte y se junta con los organismos continentales de justicia se puede decir gallardamente que estos organismos de justicia regional podrían ser capaces de dar respuesta a los desafíos nacionales que muchas veces enfrenta la justicia sin encontrar una salida en su propio derecho interno.



El experto en el estudio avanzado de los derechos humanos ha dicho con claridad que el asunto de la reelección no es un derecho humano, algo que intuíamos desde hace mucho, pero que a raíz del germen reeleccionista que se ha apoderado de América Latina ha valido la pena que el experto lo ponga sobre la mesa y exprese con claridad que las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a este tema han sido claramente manipuladas o interpretadas maliciosamente para beneficiar al interesado que pide su estudio y ejecución.



Los mecanismos y los organismos de derechos humanos, entendidos como justicia internacional, bien coordinados y haciendo una presencia menos tímida en la esfera de la jurisprudencia latinoamericana, bien podrían comenzar una culturización de los estándares internacionales de justicia, a tono con la globalización que hoy vivimos en materia económica y tecnológica, globalizando la justicia.