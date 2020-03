Prevención, no temor

El nuevo coronavirus, mejor conocido como Covid-19, puede causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves que tienen en vilo a muchísimos países del mundo.

La Organización Mundial de la Salud ha sido categórica al afirmar que esta nueva crisis sanitaria debe ser enfoque de atención por parte de los Gobiernos para asegurarse de que el impacto sea el menor posible.

Lo más importante es prevenir siguiendo las recomendaciones que las entidades sanitarias señalan para evitar una pandemia global, que sería incontrolable, sobre todo para los países del tercer mundo, en los cuales los sistemas sanitarios no están con la preparación adecuada para hacer frente a tal desafío.

Los especialistas enseñan que los coronavirus son virus de transmisión aérea, pero también se pueden transmitir por objetos o sustancias recientemente contaminadas, como ocurre con el virus de la gripe, y por contacto humano.

Esas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios (tos y dificultad para respirar). En los casos más graves pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.

Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria (cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar) y la cocción completa de la carne y los huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como tos o estornudos. Debemos prevenir, no llenarnos de temor a través del conocimiento de que el 80% de este Covid-19 presenta cuadro leve, solo el 20% puede complicarse, y la tasa de mortalidad representa apenas el 2-3%. Lo que sí debe atenderse es la extrema precaución con las personas de la tercera edad que tengan enfermedades preexistentes como diabetes, enfermedades cardiacas, enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión arterial y, en general, con las defensas bajas, así que inteligencia a la obra, prevención sí, temor no.