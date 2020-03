Mientras escribo esto estoy lejos de mi país. A 1,753 kms, específicamente al norte. Son las 6:00 am y la temperatura a un grado centígrado. El sol empieza a despuntar. Mi realidad externa aquí es distinta. No tengo el afán de mi trabajo y eso me permite disminuir el paso y liberar tensiones. Veo desfilar ante mi esta forma de vida en un frenesí agobiante. La gente se afana más. Es más difícil la vida. De mayores demandas. Pero para los que aquí viven es su realidad y están acostumbrados a ella. A vivir a esta velocidad. Mi realidad interna es la misma. Soy yo en otro lugar lejano. Me trasladé en espacio, pero aquí adentro sigo siendo el mismo. Pensamientos, sueños, preocupaciones, alegrías, ideales. No tendría por qué cambiar. No sería coherente. La coherencia se conoce como la relación lógica y adecuada entre las partes que conforman un todo. También a la actitud consecuente de una persona en relación con una postura asumida anteriormente. Se dice que alguien es coherente cuando actúa acorde a lo que piensa o dice. Definitivamente, este planeta fuera distinto si todas las personas se comportaran coherentemente. Haciendo lo que dicen. Y esto es especialmente importante en los líderes de grupos. La responsabilidad de guiar de un líder es quizá el más importante de sus deberes en pos de un bienestar común. El que guía debe ser el más sabio, el más experimentado, el más prudente, el más honesto, el más compasivo. Y debe ser coherente. Sus actos son la vitrina de su alma. Lastimosamente, el beneficio de grupos ha usurpado el lugar del bien común y los líderes responden a intereses mezquinos de minorías. Es un mal generalizado, pero es en la política donde se observa en su mejor dimensión. Por eso el caos actual. La falsedad nos tiene enfrentados unos contra otros, como película de zombies. Vivimos con una máscara que nos la colocamos al salir de casa en la mañana y la guardamos bajo la cama antes de dormirnos por la noche. Exigimos a nuestros hijos que sigan un ejemplo que no damos. Pedimos a nuestros colaboradores una lealtad que no tenemos. Esperamos de nuestros representados una confianza que no damos. No somos coherentes, y peor aún, ni nos percatamos.



Hace frío aquí, el sol está alto ya, y empieza a calentar. Así es la vida aquí.