Los amigos se eligen

“La amistad es un alma que habita dos cuerpos, un corazón que habita dos almas”, la frase acuñada por Aristóteles, refleja el valor del vínculo que muchos aseguran el más importante, después del lazo indisoluble de una madre con su hijo. Un amigo se elige, nadie lo impone, surge y se construye durante toda la vida. “La amistad es la más libre de las relaciones. A diferencia de lo que imponen otros vínculos, como la pareja o la familia, no se rige por las leyes explícitas, comenta la licenciada Ana Delgado, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina.

Los amigos son el antídoto contra las pesadillas que corroen cada día. “Es solidaridad en circulación permanente, generosidad, explica Raquel Goldstein, médico psicoanalítica. Permite sostener el deseo de vivir, el gusto por la vida, sus placeres e ilusiones, los ideales y, sobre todo, tolerar la incertidumbre”. La lealtad es la característica por excelencia de una verdadera amistad. El interés y la alegría por los logros del otro se suman a los sentimientos indispensables para poder llamar amigo a una persona. Y la vida es el lugar donde se cruzan esos seres que con el tiempo brindarán afecto sin condiciones. Están los amigos del colegio, los del club, los de la universidad, los del trabajo, cada uno con su característica propia. Todos y cada uno de ellos tienen valores que apreciamos y con los que nos identificamos, aunque no siempre estén disponibles para ese postergado café.

“Por cuestiones de trabajo, estudios u otras preocupaciones, los amigos no se reúnen todo lo que quisieran, pero cada uno tiene presente al otro, aunque sea a través del silencio”, justifica Delgado. El ritmo de vida moderna no siempre deja espacio para la reunión con los afectos.

William Shakeaspare dio un consejo de oro. “Los amigos que tienes y cuya amistad ya has puesto a prueba, engánchalos a tu alma con ganchos de acero”.