¿Por qué el cristianismo?

En una ocasión alguien me preguntó por qué prefería yo al cristianismo. Primero le respondí que me gustaba entender mi involucramiento con el cristianismo más como una cuestión de decisión que una de preferencia: yo decidí ser cristiano entendiendo bien lo que eso significaba, no por puro sentimentalismo, tradición o por mera emoción.

En segundo lugar, le expliqué que esa resolución no tiene nada que ver con religión, sino con seguimiento: yo soy cristiano porque sigo a Cristo, su líder, no porque crea que el cristianismo como iglesia sea superior, como si lo espiritual se tratara de una competencia en la que cada quien busca ganarle —y hasta apabullar— a su rival. Y después le dije: el punto vital que me llevó a tomar la decisión aludida es el que tiene que ver con la salvación. Si te fijas, cada religión, en mayor o menor grado, ofrece un “camino” de salvación; pero solo el cristianismo, en mi opinión, presenta uno que tiene verdadero sentido.

El ser humano es imperfecto, ¿no es cierto? Por ende, por mucho que se esfuerce, por muchas buenas obras que llegue a hacer o por mucha noción trascendental que pueda llegar a obtener, nunca podrá salvarse a sí mismo. Y es aquí donde entra el sacrificio de Jesús en la cruz, certificado por el cristianismo. Al ser perfecto (“uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”, dice el escritor del libro bíblico Hebreos) puede, entonces, salvar a aquellos que no lo son. Su obra perfecta sí cumple con los requerimientos. Su persona sin igual sí es ese camino, esa verdad y esa vida que puede conducir al hombre y a la consecución de la gloria y la felicidad eternas.

Dicho esto, la persona se quedó estática pensando por unos segundos y luego cambió de tema repentinamente: él pertenece a una religión que rechaza la salvación ofrecida por Jesús.