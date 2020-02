La risa, ¿remedio infalible?

“Nuestra sociedad está cada vez más atribulada y angustiada. Las malas noticias cada día se multiplican y tornan nuestro cielo cada vez más oscuro, presagiando una tormenta sin precedentes”. ¿Describe esto la situación actual? Sin embargo, fue escrito hace unos 200 años por Víctor Hugo.

Alguien dijo que si bien la vida es seria, no es bueno tomarla tan en serio y que deberíamos hacer algunos altos en el camino para estimularnos, riéndonos. Hay algunos doctores que consideran la risa como un remedio infalible, y los expertos incluyen la alegría como una parte vital de nuestra salud emocional. ¿Algo nuevo, recién descubierto? No. Ya en los tiempos del rey Salomón un cántico que fue recogido en el libro de Salmos decía: “Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Entonces nuestra boca se llenó de risa”, por eso parece ser que el buen humor fue un regalo de Dios. Por eso no es difícil estar de acuerdo con el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien aseguraba: “El hombre sufre tan terriblemente en el mundo, que se ha visto obligado a inventar la risa para sobrevivir”. Y también con Pedro M. Gastón, quien dijo: “Hoy los médicos, psicólogos y psiquiatras encuentran en sus investigaciones una gran conexión entre el buen humor, la felicidad y la salud”. Parece ser que finalmente los expertos en conducta humana están tomando en serio el sentido del humor como una fuente importante de conseguir incluso una energía más duradera. ¿Se ha fijado usted con cuánta facilidad ríen los niños? Los expertos nos dicen que lo hacen como promedio 300 veces al día. En cambio, los adultos reímos solamente 15 veces, como promedio.

Mark Twain decía que “la raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz, la risa”, por eso cuando todos parecemos estar preocupados y tensos por la crisis económica, los impuestos, las próximas elecciones, la inseguridad y hasta por la amenaza del coronavirus parecemos estar cargados con explosivos listos a estallar. Desesperadamente necesitamos de ese “remedio infalible, el humor y la risa”.

LO NEGATIVO: Sentir que para las turbaciones de la vida no hay más remedio que el sufrimiento.

LO POSITIVO: Reconocer que la risa y el buen humor son el gran regalo de Dios para liberarnos de las tensiones de la vida.