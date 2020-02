Ligeros de equipaje

Una de las frases más citadas del actual papa, Francisco, expresa que él nunca ha visto que tras una carroza funeraria vaya un camión de mudanzas. Y es que un mundo en el que atesorar bienes se ha convertido en una especie de conducta febril y en el que pareciera que el “tanto tienes, tanto vales” es un axioma irrebatible, pocos se toman el tiempo para pensar que al final, tarde o temprano, nos meterán en un incómodo estuche, nos vestirán como quieran o puedan y nos dejarán en un sitio al que acudirán, si acaso, cada cierto tiempo; pero en el que no ocupemos tanto espacio ni estorbemos mucho. Porque aquí nadie quedará para semilla, como decía mi padre, y lo propio del ser humano es nacer, desarrollarse, padecer y hacer mutis en el teatro de la vida.

En los países de raigambre cristiana, y Honduras es, afortunadamente, uno de ellos, hoy comienza un tiempo al que se llama Cuaresma. Para comenzarlo, se prevé la manifestación de algunos signos externos, de los cuales el más notable es la colocación de un poco de ceniza en la frente de las personas, como señal, justamente, de la transitoriedad de la vida humana y como recuerdo de que en algún momento terminaremos por ser un puñado de polvo, un vago recuerdo en la memoria de los que nos conocieron.

También es un llamado a la sencillez y a la sobriedad, una llamada de atención para que las cosas que nos rodean no nos distraigan de nuestro comedido fundamental: ser hombres y mujeres con mayor contenido y riqueza interior, y no individuos frívolos, superficiales, centrados en lo exterior, en lo puramente aparente.

Ante la realidad de la muerte, y de aquí hasta Semana Santa, se hablará en los ambientes eclesiales más sobre ella, nos nos queda más que caer en cuenta de que hay cosas mucho más importantes, mucho más trascendentes que el dinero, los títulos o el relumbrón social, que el auténtico valor de las personas está en su capacidad de salir al encuentro de los demás y en estar dispuestos a servir al prójimo.

La archiconocida sentencia que señala que “el que no vive para servir, no sirve para vivir” es tan contundente que solo los que viven cara a la galería y se olvidan de su transitoriedad, de su levedad, de su caducidad, no captan su incuestionable veracidad. La riqueza intelectual, incluso, que es mucho más valiosa que la material, también resulta poca cosa ante semejante realidad.

Por eso lo mejor es, como dijera el poeta, andar ligeros de equipaje, así la mudanza será mucho menos traumática para nosotros y los que nos han rodeado.