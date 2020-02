¡Por qué ahora!

“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”: Albert Einstein.

La vida es de oportunidades, estamos tomando decisiones todos los días y debemos saber la importancia de cada decisión. La actitud que tengamos ante lo que nos pasa nos permitirá ver las oportunidades, pues todos hemos perdido oportunidades que hoy nos parecen obvias que debimos aprovecharlas.

Quizá surgen muchas preguntas de por qué no se dan oportunidades: ¿la falta de tiempo?, ¿la falta de recursos?, ¿la falta de relaciones? No, la respuesta es el miedo o temor a fracasar. Es la fórmula perfecta, la vergüenza no es más que oportunidades perdidas que generan frustración. Es el tiempo de analizar los riesgos, la balanza en lo que respecta costo y beneficio. Muchas veces, el dilema es saber si la oportunidad es buena o no, es asunto de sabiduría y discernimiento poder saber la objetividad y la subjetividad en todo lo que se establezca. Muchas oportunidades se presentan en la vida profesional, sentimental, espiritual, y se debe tener la sabiduría. Posiblemente un día llegues al trabajo y lo que te espera es un cheque de liquidación, en ese instante no se ve la oportunidad; pero quizá es el tiempo de emprender un negocio. Debo dejar establecido que las decisiones que se toman son de suma importancia, si no hubiera decidido en el pasado no estuviera viviendo lo que hasta este día ha experimentado.



La palabra kairós significa oportunidad favorable, es una oportunidad dada por Dios que se ofrece a la humanidad en un momento específico. Creo firmemente que ahora es nuestro tiempo. “Aprovechemos el tiempo (oportunidad) porque los días son malos”: Efesios 5:16. RVR60. Es el tiempo de izar las velas porque Dios ha soplado los vientos a su favor y navegar en la barca hacia el puerto seguro.