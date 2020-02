No es solo trabajo

En la primera graduación pública del 2020, la Unah entregó 993 nuevos profesionales. Según estadísticas, de estos solo uno de cada 10 obtendrá trabajo en el área que estudiaron y recibirán un salario aproximado de Lps. 12,000 en la empresa privada.

El año pasado se crearon unas 90 mil plazas en la zona norte, según la Secretaría del Trabajo, en el área de la maquila, la construcción y el comercio. Estos recibieron el salario mínimo de ese año establecido en Lps. 9,443.24, para ese rubro, que les alcanzó para adquirir la canasta básica de Lps. 8,677.15, sobrándoles Lps.776.09 para el resto de sus necesidades.

Algo no está bien en todo lo anterior. Algo no encaja. Como una pieza faltante de rompecabezas. Porque si de eso se trata mejor no trabajar ni estudiar. Porque aunque es cierto que hay que esforzarse para obtener lo que se desea, el resultado debe ser la consecución. Pero los datos anteriores descorazonan a cualquiera. Porque la vida es vida, y debe tener sus satisfacciones. La época del esclavismo aparentemente quedó muy atrás, pero parece retomar vida en esta era donde la producción es principio y fin.

No se trata solamente de crear profesionales universitarios y de crear más plazas de trabajo. Se trata de pagar buenos salarios. Que el individuo perciba que el que recibe es justo y le sirve para satisfacer sus necesidades, las de su familia. No solo alimentos sino estudio para sus hijos, vestimenta decente, recreación según su nivel de vida. El grupo de población que produce debe estar bien. Es elemental para el país.

Y quien tiene el poder de hacer esto es la empresa privada. Sabemos que sus costos de operación son muy altos, pero entendemos que sus márgenes de ganancias son extremadamente grandes. Tanto que podrían mejorar los salarios de sus trabajadores. Hay familias con fortunas muy grandes en este país. Pero hay muchas más con grandes miserias. Es una polarización tan marcada que duele y rechina. Si queremos ofrecer soluciones, si queremos que la gente no emigre, que los jóvenes puedan aspirar a soñar, debemos crear las políticas y encontrar las personas idóneas para unir en un solo esfuerzo, compasión, generosidad, y solidaridad. No es solo de tener trabajo, también de vivir mejor. Política y personas idóneas. Mejores salarios.

Lo demás es populismo barato.