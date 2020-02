El Papa, en su sitio

En la Iglesia católica de rito latino, que es la práctica totalidad de la Iglesia católica, no va a haber curas casados. Y tampoco va a haberlos porque el papa Francisco no ha tomado en consideración la propuesta del Sínodo para la Amazonía que los pedía. Aquello, como el conjunto de las propuestas sinodales, tenía un valor consultivo y el que tenía que tomar la decisión, el Papa, ha optado por no acoger esa recomendación.

Lo de menos es si eso se debe a la intervención del papa Benedicto, en el libro escrito junto al cardenal Sarah, o si ya lo tenía decidido así el papa Francisco antes de la aparición de ese libro. Lo importante es el resultado final: no habrá curas casados. Supongo que el disgusto será enorme entre los que daban por seguro que el santo padre permitiría que los diáconos casados fueran ordenados sacerdotes. Espero que apoyen la exhortación apostólica con el mismo entusiasmo con que la hubieran apoyado si hubiera recogido lo que ellos pedían.

Ahora vamos con las consecuencias. La primera es que permite centrarse en los problemas de la región amazónica, que han estado opacados por la cuestión del fin del celibato sacerdotal. Al final, todo se había reducido a eso, como si los problemas que se presentan en la evangelización y defensa de los derechos de los indígenas y de la naturaleza se solucionaran solo por el hecho de tener curas casados.

La segunda consecuencia es que el Rhin no va a llevar agua ni del Amazonas ni del Tíber. El verdadero problema, como he repetido ya muchas veces, no era la ordenación de casados -en la Iglesia católica los tienen los de rito griego y los del ordinariato anglicano-, sino que eso se hubiera interpretado como un primer paso para recorrer un camino que nos equipararía con las iglesias protestantes. No es un invento mío, es lo que piden abierta y públicamente los que promueven la llamada “nueva Iglesia”, que se ve muy bien reflejada en el Sínodo alemán.