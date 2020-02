Protestantismo

¿Cómo van a hacerse protestantes si lo que no quieren es que la Iglesia se haga protestante?

Detrás de todo esto, lo que pasa desapercibido es justamente lo más importante: el sufrimiento de muchos católicos que aman a su Iglesia, que aman al Papa, y que no entienden lo que está pasando y se sienten desgarrados por ello. Son esos “niños” de que hablaba Benedicto XVI en aquel mensaje que envió a los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo, reunidos en Roma para debatir la cuestión de la pederastia en el clero, y que nunca llegó a su destino. Son esos “inocentes” que no saben teología, pero que persisten en la fidelidad a la Iglesia y en el cumplimiento, aunque no sea perfecto, de sus normas morales.

Estos inocentes están viviendo una auténtica tragedia, porque por un lado aman a Cristo, a su vicario y a su Iglesia, y por otro están desconcertados ante lo que está sucediendo. ¿Se pensó en ellos cuando se produjeron los actos de culto a la Pachamama en el Vaticano? ¿Se piensa en ellos cuando, como consecuencia de aquello, son invitados a irse a las sectas en Latinoamérica, pero cada vez más también en África porque los pastores de esas comunidades les dicen que en la Iglesia ya no se adora a Jesucristo? O, por ejemplo, ¿ha pensado el arzobispo de Lima, cuando acaba de prohibir que el Señor de los Milagros procesione en Semana Santa, en lo que van a sufrir muchos miles de peruanos devotos, que lo interpretarán como una falta de amor a su querida imagen?

Es en estos inocentes, que son la inmensa mayoría de los católicos practicantes, en los que tenemos que pensar. Hay que centrarse en buscar respuestas para el bien de la Iglesia y de la humanidad, y no quedarse sólo en la crítica de lo que no se está haciendo bien, aunque a veces no quede más remedio que señalar lo que no va bien para que no vaya peor.

El camino, como dije la semana pasada, es el de una fidelidad creativa que incorpore las novedades sin traicionar el mensaje de Cristo. Pensemos en los inocentes y en la tragedia que están viviendo. Los responsables deberían tener en cuenta lo que dijo el Señor sobre lo que les sucederá a los que escandalizan a los pequeños.