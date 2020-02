Dinero y capital

Observo que se ha puesto muy de moda el uso del adverbio de negación “no” acompañando sustantivos. El adverbio modifica al verbo, al adjetivo y a otro adverbio: “No quiero beber “, “Es mujer no fea”, “No bien llegué y se fue”. Pero acaso por negligencia se están empleando sintagmas como “La no aprobación de renovar el convenio con la Maccih causó polémicas”, “La no asistencia de los diputados a las sesiones del Congreso Nacional tendría que ser controlada”, ejemplos en los que aprobación y asistencia son sustantivos, los que gramaticalmente no son modificables por el adverbio. En estos casos lo correcto sería “El no aprobar la renovación del convenio con la Maccih causó polémicas” y “Las inasistencias de los diputados a las sesiones del Congreso Nacional tendrían que ser controladas”. He encontrado, como en tantas veces: “Magda Mejía, relacionadora pública del IP, informó que el propósito es fortalecer los Registros del país mediante el curso básico registral”.

Relacionador no aparece en el Diccionario de la Real Academia Española, pero por deducción morfológica se sabe que es la persona que establece relaciones; sin embargo, el término más adecuado (y con entrada en el DRAE) es relacionista, por lo que lo aceptable en el ejemplo es “Magda Mejía, relacionista pública del IP, informó que el propósito es fortalecer los Registros del país mediante el curso básico registral”. También he detectado que nuestros redactores desconocen el significado de capital referido a dinero, como este ejemplo: “Los sampedranos interesados en obtener capital para consolidar deudas, comprar vehículo, vivienda o adquirir un seguro personal tienen la solución al alcance de sus manos”. Entiendo que capital es el valor de lo que rinde u ocasiona rentas, intereses, frutos; si el banco me presta diez mil lempiras y termino pagando en un año 12,000, significa que pagué el capital más los intereses. El capital es lo que produce dinero mediante intereses; luego, lo correcto tuvo que haber sido “Los sampedranos interesados en obtener dinero para consolidar deudas, comprar vehículo, vivienda o adquirir un seguro personal tienen la solución al alcance de sus manos”.