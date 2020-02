Pensar o sufrir

En la pequeña ciudad de Lakefield, en la provincia canadiense de Ontario, un funcionario municipal redactó una ley para reducir los ruidos que causó una gran polémica y no pocas carcajadas. ¿Por qué? Sencillamente porque “Permitía a los pájaros cantar solamente treinta minutos en el día, y quince minutos por la noche”. Cuando Earl Cuddie se vio asediado por llamadas telefónicas de gente que irónicamente le consultaban como podían conseguir que los pájaros dejaran de cantar en las horas no autorizadas, el funcionario municipal que había redactado esa ley, solo acertó a decir: “Supongo que redacté con tanta prisa que no me paré a pensar”.

¿Cree usted que es un caso extraordinario, algo así como la excepción de la regla? Permítame entonces ponerle otro ejemplo. Un abogado, hombre preparado que pasó algunos años en la universidad, durante la defensa de uno de sus clientes: “La primera noticia que mi defendido tuvo del accidente, fue cuando le ocurrió”.

El juez le preguntó sarcásticamente, “Cómo pudo saberlo antes”. Pero asómbrese, en Seattle, ciudad norteña de los Estados Unidos, es ilegal llevar personalmente escondida cualquier arma que tenga “más de dos metros de longitud”.

Pero no nos quejemos de estos absurdos.

El Dr. Laurens J. Peter, los pone como ejemplo de llegar a su nivel de incapacidad, en su libro “Por qué las cosas salen mal” nos dice que mucha gente prefiere “sufrir a pensar”. Y creo que tiene razón. Observe usted cuánta gente se queja de su empleo, poniendo énfasis en todo lo que le desagrada, hasta el día en que lo despiden y entonces se percata de todo lo bueno era trabajar ahí”.

Observe bien y encontrará a gente sufriendo por su aspecto personal, por su poca educción, el desaseo en su hogar, la indiferencia de sus hijos, etc. Prefieren sufrir, en lugar de pensar en cómo resolver esa situación. Conocí a un vendedor que se quejaba amargamente de sus bajos ingresos. Hasta que aprendió a conocer más de su producto y de sus clientes y la forma de servirles. Resultado, aumentó impresionantemente sus ingresos.

LO NEGATIVO: Sufrir sin darnos cuenta del potencial que tenemos de modificar nuestras situaciones.

LO POSITIVO: Detenernos a pensar con la seguridad de que encontraremos así lo que podemos cambiar y mejorar.