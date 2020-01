¡Valor y valores!

¡Si hemos de avanzar, debemos regresar y redescubrir estos preciosos valores: que toda la realidad descansa sobre fundamentos morales y que toda realidad tiene control espiritual”: Martin Luther King Jr.

Somos el resultado de una sociedad que ha tomado decisiones basadas en la verdad o la mentira. Es de valientes saber que el precio de ser recto, justo, equilibrado, disciplinado, mesurado es cuando respetamos los valores individuales, relacionales, organizacionales, es señal de ser débil, ingenuo y visto como un tonto; pero si seguimos, no desmayemos. Se necesita valor para apoyar al que está en desventaja, débil y que no puede retribuir con nada más que la gratitud.

“La consecuencia de tus actos son la evidencia de tus valores”, Cony Flores. El beneficio mutuo es que vamos a progresar, tendremos armas y herramientas para disciplinarnos y realizarnos, que la sociedad funcione mejor y se desarrolle una cultura de reino, que nos ayude a cambiar el comportamiento humano, aportaciones positivas al bienestar común, todos en el área que corresponde hacer su mejor desempeño, sin intrigas, celos, envidias, ventajas y romper esas prácticas viejas que solo traen anarquía en la vida de una sociedad; se necesita valor para no ser común, generar una satisfacción personal, que todos sintamos que esta es nuestra casa y debemos cuidarla.

Quizá me digan ‘eres un idealista y no realista’, pero estoy convencido de que siempre hay una minoría que puede hacer la mayoría, es tiempo de levantarnos y decir estamos aquí para marcar la diferencia y dejar una experiencia en nuestros hijos, familia sociedad y naciones. Ser fatalista no ocupa nada más que abrir la boca; pero precisamos trabajar y esforzarnos, se necesita valor para callar los ecos de los que critican y levantar la voz con hechos, lo cual podemos hacer una realidad. “Un pueblo que valora sus privilegios por encima de sus principios pronto pierde ambos”, Dwight D. Eisenhower.