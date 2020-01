Migración y tecnología

Es el año 2035. Un inmigrante quiere instalarse en Francia, pero el análisis de todas sus acciones y comportamientos gracias a los macrodatos sugiere a las autoridades que no se integrará adecuadamente. Su solicitud es rechazada. ¿Ciencia ficción? No estén tan seguros de ello, estima la Ocde.

En los próximos años es probable que el cambio climático, los trastornos geopolíticos y el envejecimiento de la población sigan acelerando los flujos migratorios. Pero otros factores, como las nuevas tecnologías, podrían “cambiar el juego”, anticipa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). Estas proyecciones para “alrededor del año 2035” no son del todo fruto de la imaginación.

Los escenarios presentados son “lo suficientemente plausibles y perturbadores como para merecer la atención y la preparación de los responsables políticos”, según el informe.

Por ejemplo, en base a los datos personales disponibles y utilizando “los avances tecnológicos” se podría “seleccionar a los inmigrantes sobre la base de estimaciones precisas y detalladas de su potencial de integración”.

Reino Unido utiliza ya, por motivos de seguridad, macrodatos para su proceso de visas, y Estados Unidos puede pedir a los migrantes el acceso a sus redes sociales, señala el informe.

“Imaginemos que podemos predecir el comportamiento en base a datos personales. Que seleccionemos en función de la probabilidad de que alguien se enferme, cometa un delito, se integre con mayor o menor facilidad, aprenda un idioma (...) No estamos muy lejos de eso”, resume para la AFP Jean-Christophe Dumont, jefe de migraciones internacionales de la Ocde. Otra hipótesis planteada por la Ocde es que ya no se podría vivir en la clandestinidad, ya que los gobiernos podrían geolocalizar a los clandestinos y saber dónde están cada uno de ellos en tiempo real. La Ocde recomienda que los gobiernos no basen sus políticas “exclusivamente” en algoritmos e inteligencia artificial.