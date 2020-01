¿Recolectar casquillos?

“La misma deducción hacen los que llevan las intenciones de sustraer fondos o hacer negocios con el erario público”. Erario es el tesoro público de una nación, pueblo, por lo que es redundante hablar de “erario público”, lo exacto tuvo que haber sido “La misma deducción hacen los que llevan las intenciones de sustraer fondos o hacer negocios con el erario”. He observado el a veces necio uso de “ubicado” sin una necesidad significativa en las expresiones, veamos: “El sitio está ubicado en la 2 calle, 14 avenida en barrio Suyapa”, “La Selección de Honduras se encuentra ubicada en el puesto 62 del ranking FIFA y de momento está sellando el boleto a la hexagonal rumbo al Mundial de Catar”, en estos casos se ve innecesario el uso de “ubicado”, pues si se escribe “El sitio está en la 2 calle, 14 avenida en barrio Suyapa”, “La Selección de Honduras se encuentra en el puesto 62 del ranking FIFA y de momento está sellando el boleto a la hexagonal rumbo al Mundial de Catar” nos damos cuenta de que en nada cambian estas expresiones. En la oración “Los más de 90 adultos mayores que se encuentran actualmente en la casa hogar Perpetuo Socorro contarán con espacios más cómodos y adecuados a sus necesidades” se observa una reiteración nada poética “se encuentran actualmente”, pues el verbo conjugado en presente dice todo: “Los más de 90 adultos mayores que se encuentran en la casa hogar Perpetuo Socorro contarán con espacios más cómodos y adecuados a sus necesidades”. Con frecuencia leemos casos como “Los agentes policiales recolectaron unos diez casquillos de arma 9 mm”. Parece que los autores de tales reportes noticiosos no saben diferenciar recoger de recolectar, pues recolectar y recoger son similares, pero no siempre son sinónimos; recolectar es aplicado a recoger los frutos de una cosecha: “Han recolectado muchos limones”, también es reunir cosas de procedencia diversa: “Se está recolectado dinero para el enfermo”. Los casquillos se recogen, pero no se recolectan.