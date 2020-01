“La vida no es un problema a ser resuelto, es una realidad a experimentar”, Soren Kierkegaard. El concepto de la teoría del todo se basa en el principio de causalidad, la cual establece la existencia de fuerzas fundamentales como ser la gravitacional, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Por un momento algunos filósofos: Aristóteles, Platón, Hegel, Whitehead establecen que si lo físico es verdadero han intentado construir sistemas que abarcan todo.

“Muchas personas estarán muy disgustadas si no hay una teoría última, que pueda formular un finito número de principios. Yo solía pertenecer a ese campamento, pero yo he cambiado mi pensamiento”, Stephen Hawking. Lo cierto es que leyes universales como la ley del mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, la ley del género, de las cuales unas son mutables y otras inmutables por encima de ello; establecemos lo que Dios dice: “Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén”. Romanos 11:36 RVR60. Nadie puede darle un consejo a Dios porque él es omnisapiente, todo lo sabe y escudriña; Él es Todopoderoso, él puede hacer cualquier cosa; Dios no puede hacer algo que vaya contra su naturaleza como ser la injusticia, maldad o el error. Cuando humanamente se hace un error él tiene misericordia, gracia y favor. Venimos a Dios seguros y confiados.

“Porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras, oh Dios nuestro Salvador”, Salmo 65:2,5. NTV. “El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos”, William Shakespeare. Tenemos que someter los instintos a la voluntad humana y divina y así recibir TODO o NADA; “Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino”. Proverbios 2:9 RVR60. Todo lo mejor para su vida.