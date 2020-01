Raptor y captor

“La Ceiba y La Paz son los municipios más afectados por la escasez de agua, en estas zonas la racionalidad del líquido es de 15 a 37 días”, leo en una nota periodística, y encuentro que no son palabras del reportero, sino de una autoridad gubernamental.

De lo que sí estoy seguro es que la persona que emitió tal juicio es tan “irracional” que no supo que “en estas zonas el racionamiento del líquido es de 15 a 37 días”. La racionalidad es la existencia o posesión de la razón: “Se sabe que la racionalidad es exclusiva del ser humano”, concepto muy alejado de lo expresado por el burócrata, es decir, de racionamiento (reparto controlado de algo especialmente cuando está o es escaso).

“En la calle abajo de lo que fue el antiguo presidio sampedrano se necesita una señalización más visible y reductores de velocidad”. El puente Mallol de Tegucigalpa es antiguo (existe desde hace mucho tiempo), y si se destruyera dejaría de ser antiguo porque ya no estaría ahí.

El presidio sampedrano era antiguo, pero ya no existe; luego, lo gramatical tuvo que ser “En la calle abajo de lo que fue el presidio sampedrano se necesita una señalización más visible y reductores de velocidad”; no obstante, se puede emplear “antiguo” referido a aquello que existió o sucedió en tiempo remoto (lejano): “Estudio mucho sobre la antigua Roma”.

Hoy he leído por enésima vez casos como este: “Desde su desaparecimiento, las autoridades no han informado nada si hay o no alguna pista del menor Enoc o de sus captores”, este ejemplo, que es sobre el desaparecimiento de un niño, se trata de un rapto, y no una captura, puesto que captor es la persona que captura (policías, militares) y raptor es quien rapta, es decir, secuestra, retiene a alguien en contra de su voluntad, por lo general con el fin de conseguir rescate. Lo correcto: “Desde su desaparecimiento, las autoridades no han informado nada si hay o no alguna pista del menor o de sus raptores”.