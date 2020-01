¡Visión 20/20!

“Visión es el arte de ver cosas invisibles”: Jonathan Swift.Un estudio realizado en el instituto Max Planck en Alemania destacó que el ojo es el órgano de la visión; casi el 50% del cerebro está dedicado al procesamiento visual, incluso cuando parpadeamos nuestra mente rellena el hueco, por lo que experimentamos una imagen constante de suma importancia.

Es por eso que la Asamblea General de las Naciones Unidas designó a cada segundo jueves de octubre como el Día mundial de la Visión. Estamos en un nuevo año para desarrollar una visión inspiradora, trascendental, práctica y de compromiso para poder ejercitar e inspirar a otros para llevarlos a la acción; la visión es una meta que nos atrae, una fuente de energía que estamos dispuestos a ver que los sueños de este año se vuelvan realidad; evitemos el efecto Pigmalión, la idea de cambiar la realidad solamente con el pensamiento, la cual proviene de la obra “Las metamorfosis” de Ovidio. Pigmalión, rey de Chipre, buscó durante muchísimo tiempo a una mujer con la cual casarse, pero con una condición: debía ser la mujer perfecta. Frustrado en su búsqueda, decidió no casarse y dedicar su tiempo a crear esculturas preciosas, una de ellas llamada Galatea, era tan bella que Pigmalión se enamoró de ella, él soñó que Galatea cobraba vida.

Conmovido por el deseo del rey, le dijo: mereces la felicidad que tú mismo has plasmado y buscado, ámala y defiéndela del mal, y así fue cómo Galatea se convirtió en humana. La visión sin acción es un sueño. Acción sin visión es simplemente pasar el tiempo. “Acción con visión es hacer una diferencia positiva y significativa”, Jack Welch JR. La visión de Dios se expresa en el rey David: “Me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios”. 1Crónicas 17:17

A trabajar todos por una visión que bendiga nuestra nación.