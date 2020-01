Europa musulmana

El año que acabamos de terminar se despidió con la noticia de que once cristianos habían sido decapitados por los musulmanes en Nigeria. Una matanza más, de las muchas que tienen lugar en el centro de África y que no suelen ocupar espacio en los medios de comunicación, como si no valiera lo mismo la vida de esas personas que las de otros tantos europeos o norteamericanos. Aunque quizá la falta de interés sea porque los que han sido asesinados son cristianos. Además, se supo que 29 misioneros fueron martirizados en 2019, de los cuales 15 lo fueron en África, que se ha convertido en el continente más peligroso para los cristianos.

A la vez, se han conocido unas declaraciones del cardenal Schönborn, arzobispo de Viena, alertando del crecimiento de los musulmanes en Europa. Y, mientras matan misioneros y laicos cristianos, ¿qué hacemos nosotros? El diálogo es necesario, aunque los frutos sean pequeños.

El problema nuestro es que ante la fe convencida de los musulmanes, ofrecemos tibieza y dudas. La confusión en la Iglesia es tan grande que no somos capaces de dar una respuesta espiritual que sea una alternativa a la fe firme de los seguidores de Mahoma. Porque, aunque muchos no se lo crean, las conversiones al islam por parte de católicos e incluso ateos son mucho más numerosas que las de musulmanes al cristianismo. Quizá lo que les atraiga de esa religión es la claridad con que se exponen sus principios, empezando por su rechazo al aborto y al control artificial de la natalidad.

En cambio, entre nosotros, sucede justo lo contrario. Según el cardenal Schönborn, en unos años Europa puede ser de mayoría musulmana. Él dice que es porque sus mujeres tienen más hijos que las cristianas. Y eso es verdad. Pero hay una verdad más profunda: ellos no se adaptan al mundo, sino que quieren cambiarlo desde su fe. Nosotros, en cambio, estamos en plena descomposición porque -como dice el cardenal Müller- hemos adaptado nuestra fe al mundo.