Preservativo y preservante

Hay momentos en que se desea elegir palabras innecesarias pero que dan fuerza a la expresión, y es cuando se hace uso de pleonasmos; veamos estos ejemplos:”La pobre mujer hablaba con lágrimas en los ojos”, “El día de hoy no estaré en mi casa”. Está claro que las lágrimas se observan en los ojos, aunque se pueden ver rodando por las mejillas; pero en este caso se trata de un pleonasmo, es decir, figura de estilo que consiste en emplear uno o más términos que resultan innecesarios para el sentido de la frase, pero que la refuerzan o le dan expresividad. En estos casos son válidas tales repeticiones, En el segundo ejemplo se trata de una redundancia, es decir, una repetición absolutamente innecesaria de un vocablo porque no agrega fuerza ni expresividad al enunciado. Al decir “hoy” se sabe que se trata de “este día’, por lo que la expresión “día de hoy” es redundante, luego, lo gramaticalmente correcto es “Hoy no estaré en mi casa” (este día no estaré en mi casa); igual sucede con “lapso de tiempo”, “mi opinión personal”, “Es millonario pero sin embargo vive muy mal” que son cerriles redundancias que se deben evitar. En una radio “alternativa” de Tegucigalpa escucho un anuncio que se refiere a las “comidas sin preservativos”. Es natural que el hablante común al oír “preservativo” lo asocia con una funda fina y elástica que sirve para recubrir el falo durante la relación sexual a fin de evitar la fecundación o el posible contagio de enfermedades. La palabra en sí no anda lejos de su significado; sin embargo, este término es adjetivo y no sustantivo, puesto que perfectamente podemos decir que esas comidas no traen agregados preservativos (que tienen capacidad o eficacia para preservarlas y no contaminarse). Preservativo como sustantivo solo tiene un significado y es el mismo de condón. En el anuncio cabría la expresión comidas sin preservantes. Aunque en el español de Honduras ya se ha ido apagando el tabú condón y es muy raro escuchar hablar de preservativos, más se estila condón; asimismo, nadie emplea los sinónimos de condón: profiláctico, goma, funda.