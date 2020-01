Año nuevo, actitud nueva

En realidad, nos quejamos porque no podemos ser como fulano o como mengano. ¿Por qué soy yo así? Si yo fuera como Armando, la vida sería color de rosa... si yo tuviera los padres de Jorge... si yo pudiera disponer del dinero de Carlos... si yo no estuviera enfermo... yo sería alguien... La lista de los síes condicionados no tiene fin, pero solo sirve como excusa para justificarnos o para obtener compasión. A todos nos gusta sentirnos como alguien importante, que se nos tome en consideración, que nos alaben nuestros éxitos, que nos corrijan nuestros errores y, sobre todo, nos gusta que nos amen. ¿Qué debemos hacer para mejorar nuestra estima?

1) Tener una actitud positiva. Estar abierto para aceptar equivocaciones y considerar nuevas ideas. Desarrollar sus habilidades, ser osado y estar dispuesto a desafiarse a sí mismo. Cada uno tiene su propio carisma.

2) No teme hacer el ridículo. Reírse de uno mismo. Ver en cualquier situación, aunque parezca inútil, el provecho que pueda derivarse de ella, no preocuparse por el qué dirán.

3) Hágase un buen análisis de su personalidad y capacidad. Enumere sus fortalezas, sentimientos y debilidades. Propóngase metas a corto y largo plazo. ¿Qué quiere hacer durante este año, dentro de cinco años o de diez años?

4) Buscar consejo y apoyo en los buenos amigos. Cuando su moral esté baja y se considere muy poca cosa, es hora de hablar con alguien (un profesor, un compañero, un consejero) para que le dé una dosis de energía positiva.

5) Por último, lo más importante es orar y pedirle ayuda al Señor.

Muchas veces, lo que más necesitamos es aquietarnos, escuchar tranquilamente la voz de Dios hablándonos por medio de la Biblia o en nuestro corazón asegurándonos su amor, sin tomar en cuenta nuestros defectos ni nuestros pecados.