De cada uno depende

Los antiguos griegos creían en la existencia de la “moira”, el destino. Pensaban, y lo dejaron claramente retratado en su tragedias, que existía fuera de cada uno, que era inexorable y que, por lo mismo, no había forma de escapar de él. Así, Edipo, por más que intentó huir, terminó por matar a su padre y se casó con su madre, o Medea tuvo que salir al encuentro del destino cuando asesinó a sus propios hijos para vengar la traición de su marido. Prometeo pagó la desobediencia a los dioses con sufrimientos indecibles y Antígona acaba con su vida luego de ser condenada al encierro por haber retado a la autoridad real.

Luego de más de dos mil quinientos años de que estos dramas humanos se pusieron en escena, hay todavía quienes creen que no son dueños de sus propias existencias y que hay unos hilos que tiran de ellos como si vivieran dentro de un teatrino de títeres. Piensan que son juguetes de las circunstancias y que poco pueden hacer para cambiarlas y menos para tomar las riendas de sí mismos. Lo cierto, lo verdadero, es que, parafraseando al poeta Machado, de acuerdo cómo y por dónde caminemos así será nuestra vida; somos los autores de nuestro destino. Los caminos no están marcados, los marcamos nosotros con nuestras pisadas. Digo lo anterior porque ante un año que comienza, con sus trescientos sesenta y seis días, este es año bisiesto, con sus respectivas noches, no falta quien sienta cierta desazón, cierta inquietud, cierta ansiedad. Y no debería haber motivos, ya que si usamos la cabeza antes de tomar una decisión, antes de hacer una declaración, antes de abrir o cerrar la boca, si nos hacemos responsables de las consecuencias de nuestros actos, si no escondemos la mano luego de tirar la piedra, si ponemos el pecho ante lo hecho, construiremos un dos mil veinte con nuestras propias manos, seremos dueños de nuestro porvenir.

Lo que pasa es que para que lo anterior sea posible, debemos, en primer lugar, tener la meridiana claridad de saber qué queremos, ser señores de nosotros mismos y tener control de nuestras pasiones, actuar según nos dicte la conciencia, así se caiga el mundo, como decía Teresa de Ávila.

Solo así, como personas y como miembros de una comunidad, haremos de nuestra vida y de nuestro mundo un lugar en el que valga la pena crecer, envejecer y morir con dignidad.