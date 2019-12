Año Nuevo, temas viejos

Mañana cerramos un ciclo, comienza un nuevo año y, con él, muchas nuevas oportunidades de vida. Nos gusta pensar que el 31 de diciembre, a las doce de la noche, damos vuelta a la página para un recomienzo.

Ojalá todo se renovara de esa manera, más allá de la fiesta y los rituales –unos valiosos, otros absurdos- de fin de año.

Hay temas que nos han ocupado y que van a continuar acompañándonos, quizá más de lo que quisiéramos. Asuntos añejos, muy generales, a los que nos vamos acostumbrando de mala manera. Veamos.

Los derechos humanos seguirán siendo el punto débil no solamente de nuestro país, sino del mundo entero. En el nuestro, asuntos como los derechos de los migrantes y los de las personas privadas de libertad, por citar únicamente dos de muchos, seguirán siendo parte del día a día.

La migración de hondureños hacia el extranjero es un asunto que despierta una doble moral: por un lado nos preocupa el respeto a sus derechos en el tránsito por otros territorios, por otra, representan un alivio para la economía a través de las remesas.

Me pregunto cuántas vejaciones representará tener ese ingreso de divisas al país, cuántas familias divididas, cuántos niños y niñas en soledad, pero con estrenos, cuántos hombres, mujeres y niños torturados, explotados y muertos en el camino para ayudar a sostener un pírrico crecimiento económico.

Por otra parte, las masacres en los centros penitenciarios. Cuántas personas han perecido en ellas, cuántos crímenes en el anonimato, cuántas opiniones se han vertido sobre ellos, muchas veces justificando tácitamente lo sucedido, ya que “por algo estaban allí”. En qué tipo de sociedad nos hemos convertido al enviar a las personas al matadero, muchas veces sin sentencia.

La fragilidad del respeto a los derechos humanos no solamente en las situaciones mencionadas, sino en muchas más, va ligada a la crisis institucional. No es posible garantizar el pleno respeto de ellos en un país en el que las instituciones están corrompidas.

La lucha contra la corrupción es entonces el otro gran tema que se queda y en el que es necesario insistir, pues de él depende el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

El estado de indefensión, no solamente percibido, sino real, en el que se encuentra la gran mayoría de la población, es producto de la podredumbre que lamentablemente no se encuentra solo en las entidades públicas, sino en todos los sectores, incluso en las personas naturales, que poco a poco se han acostumbrado a la ley del más fuerte.

El que grita más, el que amenaza, el que rompe las reglas de todo tipo haciéndose pasar como el más “vivo”, siempre por delante de los otros, sin esperar turnos, sin respetar los derechos ajenos, ese es el modelo aprendido y que vamos reproduciendo todos los días.

La corrupción está en todos, no solamente en los demás. No es un asunto únicamente de Gobierno, sino esencialmente de país. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción es un asunto que debemos asumir en lo personal y, a partir de allí, a todos los ambientes.

Que la celebración de las fiestas de fin de año sea un momento para renovarse, para adquirir nuevas fuerzas que acompañen durante todo 2020, para hacer frente como sociedad a esos temas que lamentablemente no se quedarán en 2019.