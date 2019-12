Lo ocurrido en el sistema carcelario, las acciones vengativas en contra de sus autoridades, y los obstáculos que encuentra el Gobierno para establecer disciplina en las cárceles indica que carecemos de cárceles de seguridad. Desde el Gobierno de Callejas se han construido nuevas instalaciones y hemos intentado establecer nuevos sistemas para aislar a los encarcelados. Y los resultados no han sido lo satisfactorio que se busca. Porque el sistema sigue siendo el mismo, en nuevos edificios; porque no garantiza, el aislamiento necesario que requiere el pago de la pena y la preparación para la reinserción. En las cárceles de seguridad, los presos están aislados durante todo el día, menos una media hora para exponerse al sol; no reciben visitas con contacto personal, y solo tienen comunicación con los abogados que los defienden, y con un vidrio de por medio.

Aquí no. Los presos forman grupos, no hacen nada durante el día, establecen acuerdos y crean mecanismos para burlar las disposiciones. Manejan las cárceles. Por ello es que se ha producido la matanza de Tela – en un viejo presidio que no es tal, sino un espacio para la holganza – y han ocurrido las muertes en La Tolva, que además está al lado de la carretera que conduce a Danlí, y en El Porvenir.

La situación es tal que los encarcelados no quieren que se les ponga en libertad, porque allí hacen negocios, no trabajan y se divierten, teniendo asegurada la alimentación y la “dormida”, incluso en mejores condiciones de las que vivían antes de cometer el delito.

Por ello, hay que dejar al Ministerio de Seguridad que haga su trabajo y que el sistema carcelario dependa del Ejecutivo, sin intervención del Poder Judicial, el cual tiene una función específica, entre las que no se incluye la regulación de las cárceles del país.

Es necesario reformar las cosas, de lo contrario seguiremos viendo el espectáculo doloroso de la muerte filmada, en donde los delincuentes dentro de las cárceles siguen cometiendo delitos.

Para ello hay que aislar a los peligrosos, pero en forma total. Y a las personas con delitos menores mantenerlas en regímenes más abiertos en los cuales incluso puedan ir algunas veces a sus casas, con permiso. Y a los que el sistema judicial mantiene encarcelados sin enjuiciarlos ponerlos en libertad. De esa manera se descongestionarán las prisiones, garantizándoles su vida a los privados de la libertad, y no dándoles privilegios que no corresponden a las personas que han incurrido en delitos y ofendido a la sociedad, a la cual tienen que pedirle perdón, así como a las víctimas y a sus familiares.

Todo esto es posible si cambiamos el pensamiento de la sociedad. Ahora todo el mundo quiere meter a la cárcel a todos los demás. El ánimo de venganza debe ser sustituido por el castigo ejemplar, incluyendo el aislamiento, la incomunicación y la reeducación en la medida en que el prisionero muestre arrepentimiento y deseos de reincorporarse a la vida social. Seguir como hasta ahora, en que el Ejecutivo hace esfuerzos que anulan otras instancias públicas o privadas, no nos llevará sino a las matanzas que hemos observado con pena los últimos días.