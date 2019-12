Día de recalentado

En Honduras, y en muchos países, el veinticinco de diciembre, día que el calendario señala como verdadero día de Navidad, suele ser uno de íntima comunión familiar. Luego del trajín del veinticuatro, en el que se corre hasta el último minuto, las cosas toman un ritmo bastante lento.

Como tanto mayores como jóvenes y niños se han ido a la cama hasta la madrugada, la dejan más tarde de lo ordinario y, en la mayoría de los casos, ya para almorzar, para sentarse a comer recalentado de la cena de la noche anterior. Este día veinticinco, muchas familias extensas: tíos, abuelos, primos, etc., se dan cita en casa de alguna de ellas y se reencuentran tal vez la única vez en el año. Ahí se da la ocasión para desenterrar recuerdos, para ponerse al día sobre incidencias desconocidas, para reír un poco, para estrechar lazos naturales que la existencia ordinaria no siempre facilita ni favorece.

En estas ocasiones se descubren las raíces comunes; se fortalece la convicción de que ningún ser humano es un verso suelto, se entiende con claridad que no hemos surgido por generación espontánea, que hubo unos abuelos que criaron lo mejor que pudieron a nuestros padres, y de ahí hacia atrás hasta perder la pista a causa del paso inexorable del tiempo. Se cae en cuenta, además, que una dinámica familiar bien llevada, bien trabajada, hecha de pequeños servicios y atenciones, de preocupación por los demás, produce unas satisfacciones que en ningún otro ámbito de la vida se obtienen. Pero, como ya he dicho, no es algo que surge de la nada; requiere esfuerzo, abandono de la comodidad y el egoísmo, olvido de sí y entrega a los demás. De lo que no cabe duda es de que todo lo anterior vale la pena. Porque lo que se recibe de vuelta no tiene precio.

Lo importante es que este día veinticinco no sea solo el día de la resaca, de la cabeza que parece estallar y de las pijamas hasta entrada la tarde, sino el día de la entrega generosa a la familia, de la cercanía, del descanso reparador al lado de los que queremos.