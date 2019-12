El CNA y la mala memoria

El año 2019 ha sido un año marcado por los juicios por corrupción entablados en los tribunales, un recordatorio del daño que esta ha hecho al país, así como de los avances y retrocesos del país en la lucha contra la misma; el saldo no lo sacamos aún, pero lo cierto es que si bien no es una lucha ganada, la corrupción y sus efectos son ahora más visibilizados gracias a todas estas acciones, dentro de las cuales sobresale la lucha que ha emprendido el Consejo Nacional Anticorrupción, una instancia de la sociedad que ha reivindicado décadas de silencio de la sociedad en esta materia.

El compromiso que ha asumido el CNA en la lucha contra la corrupción incluye no dejar que olvidemos este tema, porque es una tendencia muy humana y muy hondureña, que todo dura tan poco, que los escándalos de corrupción solo duran una semana, pero el CNA ha querido combatir este aspecto de la cultura hondureña con un proyecto muy particular, como una medicina para la mala memoria. De forma itinerante se ha presentado un recorrido virtual sobre la corrupción y sus nocivos efectos sobre el país y su desarrollo, como un medio de información, divulgación y concienciación sobre la importancia que tiene combatir la corrupción dentro de todos sus esquemas.

Es que nos pesa tanto la corrupción en distintas formas, en lo social, en lo educativo y en lo económico, de tal forma, que las dos cargas más pesadas con que cuenta nuestro presupuesto no son los renglones asignados a la salud y la educación, que son segmentos de vital importancia para el desarrollo del país, sino que los dos renglones más pesados son el pago del servicio de la deuda externa, que son intereses que pagamos por los préstamos que recibimos y el daño que provoca en las finanzas públicas la corrupción.

En Argentina hay un museo de la Deuda Externa y ahora el CNA tiene en Honduras un viaje virtual por los entresijos de la corrupción y sus funestas consecuencias, para recordarnos y no hacernos olvidar que si bien hemos comenzado a tratar la enfermedad, los síntomas y las causas todavía están allí presentes, la debilidad institucional, la degradación de la política y la confrontación con fuerzas obscuras para detener la lucha contra la corrupción. Porque es importante para la sociedad tomar conciencia, que así como cuando se está enfermo no se desea solo una pastilla que nos haga sentir bien, si no una operación que nos devuelva la salud y ataque las causas de la enfermedad, en materia de corrupción esto vale también.

Todo este trabajo del CNA nos recuerda que la corrupción no es una epidemia, que ocurre cuando llega un virus y afecta a una población determinada, si no que la corrupción es una pandemia, que afecta a la mayoría de la población y que permanece allí todo el tiempo, así que, si de la corrupción es una pandemia, debemos combatirla diariamente hasta erradicarla.