Adónde está la Navidad

Según el Ihadfa, los hondureños consumirán 60 millones de cervezas en esta Navidad.Aparentemente habrá un incremento en el consumo de un 25% en relación con el año anterior.

Tal vez por eso no extrañe la noticia emitida por la Secretaría de Salud: “Hospitales están listos para las fiestas navideñas. Y así atender todas las emergencias que se presenten en esta época: intoxicaciones alimentarias o por bebidas alcohólicas, quemados por pólvora, accidentes, fracturas, heridos por arma blanca y de fuego”.

¿Esta es la Navidad en nuestro país?

La solemnidad de la Navidad fue fijada para el 25 de diciembre por el papa Julio I, (337-352). Se calcula que solo el 34% de la población mundial celebra esta fecha importantísima del cristianismo.

En la Navidad las familias se reúnen y celebran la llegada del niño Jesús al mundo. Es una época de villancicos, árboles de Navidad, luces y regalos.

En esa tradición y sentir crecimos los mayores de 50 años de hoy. Pero las nuevas generaciones han ido perdiendo el concepto y se corre el riesgo que en el futuro no exista como tal.Porque una celebración íntima familiar llena de amor, compasión y bondad, se trasformó en la fiesta más opulenta del año.

De lo trascendente a lo frívolo. Es una noche donde los adultos muestran su versión más elemental. Ostentación, derroche y parranda.

¿Y los niños dónde quedan en esta fiesta? Afuera. Relegados. Observando y siguiendo ejemplos de sus padres, volviéndose espejos de conductas de adultos a temprana edad.

Los mayores debemos conservar esta tradición tan pura como lo fue antes, no permitiendo que se contamine con el modernismo avasallante y despersonalizante que está arrasando con todo lo que encuentra a su paso. El espíritu de la Navidad debe permanecer intacto porque no tenemos otra celebración que haga aflorar tantos buenos sentimientos. En Navidad se manifiesta el Ángel interno que todos llevamos dentro y permitimos se manifieste sin avergonzarnos.

Que haya paz, no ausencia de violencia. Que haya amor, no frivolidad. Que haya celebración, no excesos. Que haya unión familiar, no resentimientos. Y que el simbolismo del niño nacido en un pesebre hace siglos nos recuerde que podemos ser mejores personas.

La Navidad está en el lado correcto del corazón, allí donde mora el niño que fuimos una vez.