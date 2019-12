Cumbre climática en Madrid

Casualmente estaba en España mientras se celebraba la cumbre climática, organizada porque las revueltas de Santiago impidieron a Chile efectuarla, tal como estaba previsto. De forma que pude seguir desde afuera las discusiones, propuestas y los resultados de un evento que fue más que una reunión científica, una pasarela para que los gobernantes y líderes ambientales lograran espacios en manifestaciones, entrevistas en televisión y páginas en los periódicos. Sin duda, el tema no solo es importante, sino que grave.

Viendo la niña de 16 años que han convertido en símbolo de la lucha por salvar al planeta he recordado a Malthus, nada más que invirtiendo sus preocupaciones. El clérigo inglés anticipaba la incapacidad del planeta para sostener la vida humana. Como el crecimiento poblacional, argumentaba, era geométrico, mientras que la producción alimentaria era aritmética, anticipaba hambrunas y muertes. Ahora, por el endiosamiento en que se ha envuelto el ser humano, que se cree dios y señor de todas las cosas, el tema es el daño que los humanos le hacemos al planeta. Y con ello, al final, a regañadientes, porque somos duros de entendederas, se ha dicho en la Cumbre de Madrid que estamos destruyendo la casa común, con lo que por caminos diferentes y sin que se lo mencione llegamos a la misma conclusión de Malthus, nada que que, con por otra ruta.

Al final, la Cumbre Climática de Madrid fue un fracaso. Los gobernantes de los países que más contaminan no llegaron. Trump y Xi-Pin estuvieron ausentes o enviaron delegaciones de tercera o cuarto nivel. Macron, Merkel, Trudeau y Johnson prefirieron ir a Landres a celebrar los 70 años de la Otan, a discutir si agregaban, como lo hicieron, a China como enemigo militar -- además de Rusia--, dándole gusto a Trump. Por televisión vi el ingreso del Presidente de Honduras acompañado de su esposa. El resto andaban solos, sin sus consortes, pero por más esfuerzos visuales no lo vi en la “foto de familia” que se hacen lo gobernantes asistentes. La propuesta que hiciera la conocí por los periódicos electrónicos de Honduras; en los españoles casi no tuvo eco alguno.

Y es que hay un problema de concepción que hunde sus raíces en la “cultura de la pobreza” y en la filosofía de los “colonizados”. Y es que se cree que el mundo se divide entre “malos” y “buenos”, y que los “malos” tienen que pagar por la contaminación a los países “buenos”, que “no afectan la pureza del aire”. Entre los “malos” no hay voluntad de pagar y mucho menos, y entre los “buenos” no es cierto que no contaminan.

En Honduras, el tren vehicular es muy antiguo y contaminante. Y, más nuevo, es basura venida de Estados Unidos, en donde son retirados porque no cumplen los mínimos permitidos de C02. Adicionalmente, las prácticas culturales relacionadas con el maíz contaminan la atmósfera de una manera feroz y exagerada, por lo que no hay que descartar que no se consiga mucho o nada; pero lo más responsable –y Costa Rica es un ejemplo– es mostrar esfuerzos para reclamar apoyos y no andar, simplemente, con la mano extendida.