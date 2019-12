¿Adiós a la Maccih?

Ahora sucede que lo que Honduras no hizo en décadas, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad debió hacerlo en cuatro años, pues de lo contrario no ha hecho bien su trabajo. La Maccih sí ha hecho mucho, lo suficiente para darle un período más de cuatro años a fin de cumplir con tres objetivos fundamentales: el primero, enviar el mensaje a la clase política de que el tiempo de la impunidad se acabó; el segundo es para fortalecer el circuito anticorrupción y, el tercero, que sirva de base para la estructuración de un plan de país contra la corrupción que tanto nos afecta.



Es que no podemos pedir que sea la Maccih por sí misma que haga todo el trabajo en combate a la corrupción. Se quejan de que hay extranjeros participando en los operativos de la Maccih, entonces que también se quejen de que han sido lo extranjeros que han tenido que venir en nuestro auxilio para combatir el cáncer de la corrupción ante la debilidad de nuestras instituciones, ante la incapacidad del Estado de hacer cumplir la ley y ante la impotencia de la población, que ve mermados los recursos públicos por los múltiples tentáculos de la corrupción.



Cuando no se quiere a alguien siempre se le encuentra un defecto, que sale muy cara la presencia de la Maccih, que no respeta las garantías constitucionales y, la más descarada de todas las acusaciones, que daña o no respeta la independencia de los jueces, como si en algún momento a Honduras le ha importado que los jueces sean independientes. Claro, la misión no es perfecta, ha tenido sus desaciertos, pero en un balance objetivo han sido más los logros que los fracasos.



Para mí, uno de los grandes errores de la Maccih es que, según sus propias palabras, cuando recién iniciaban su labor en Honduras me manifestó su primer vocero que ellos no perseguían la corrupción a niveles bajos, que lo que les interesaba eran los casos millonarios, que los pequeños desfalcos podían continuar sin ningún problema, ya que eran vistos en bastante analogía con la justicia penal, como corrupción de bagatela.



No me parece que ese enfoque sea el adecuado, pero aquí nuevamente volvemos a nuestra propia responsabilidad como nación, como Estado, que tenemos que asumir, pues en mi enfoque la corrupción se combate desde los actos mínimos, desde los pequeños casos donde se evidencia la transgresión de la ley y la violación de los deberes, y esto tiene mucho sentido, pues cuando se paran de entrada los actos corruptos, sean grandes o pequeños, corrupción al fin de cuentas, se ataca el germen de toda corrupción, que es la impunidad.



Sí, porque la corrupción es un cáncer que nos está destruyendo, pero ese es el síntoma, la enfermedad; no obstante, la causa de todo, el germen que alimenta el hongo de la corrupción, es la impunidad, es la falta de aplicación de la ley.