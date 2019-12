Ataque a la Maccih  

Las fuerzas oscuras del país han tratado de sabotear el trabajo de acompañamiento de la Maccih. Es repugnante observar a los legisladores del oficialismo tratando por todos los medios de desprestigiar el trabajo de la misión, hasta el punto de emitir dictamen recomendando la no renovación del acuerdo. Ciertamente que dicho dictamen no es vinculante, pero demuestra quiénes están del lado de la transparencia y quiénes del lado de la podredumbre.



Los pandos y los pandoros han sido desde siempre los más interesados en que la misión no cumpla su función, han tratado por todos los medios de debilitarla y que encuentre obstáculos por doquier. Imaginemos lo siguiente: en la sala de cuidados intensivos está doña Honduras, quien requiere de manera urgente cirugías que permitan extirpar tumores malignos (de corrupción), el equipo médico (los 3 poderes del Estado) está confabulado, haciendo un malísimo trabajo y robando los insumos de la sala de operaciones; asimismo, entre los enfermeros está la Fiscalía, quien está intimidada e influenciada por el equipo médico, quienes la manejan a su voluntad.



La Maccih es una especialista en este tipo de tumores, pero no puede tomar directamente las pinzas, sino que solo puede estar en la sala para asesorar y sugerir acciones; sin embargo, su presencia estorba en la sala, no halla espacio ni comodidad. Esta especialista pretende convencer a la enfermera Fiscalía de que inicie acciones, pero esta se encuentra relegada y sin ningún tipo de influencia con relación al malévolo equipo médico. Y así, la paciente sigue desangrándose mientras en los oscuros pasillos los corruptos drenan sus bienes a granel, sin misericordia disminuyen el presupuesto para salud y educación; pero lo aumentan para las armas. Lo cierto es que la Maccih será confirmada a regañadientes por el Estado fallido por la presión externa de Tío Sam, quien es el dueño del hospital.