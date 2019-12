Regalos valiosos

La época de Navidad y Año Nuevo tiene la bondad de ser una especie de tregua para asuntos que nos aquejan como sociedad, quizás no en el mundo entero, pero al menos en nuestro pequeño espacio de planeta.



Aquellos temas que agobian, preocupan y hasta cansan, ceden su espacio prioritario por unos días a los que tienen relación directa con las celebraciones.



La corrupción flagrante y la pobreza creciente como dos caras de una misma moneda, el cinismo de muchos, la indiferencia y hasta el descaro, como temas que nos ocupan la mayor parte del tiempo, pasan a otro plano por unos días. ¡Por fin!



Por supuesto, no se van, siguen haciendo de las suyas, pero nuestra percepción cambia al centrarnos en otros temas que para algunos son más espirituales y para otros, tristemente, más hedonistas.



Ojalá comprendiéramos que este momento del año es un espacio para el renacer de lo que nos hace verdaderamente humanos, de la conciencia de nuestra responsabilidad de ser portadores de paz, amor y justicia en los ambientes donde nos desenvolvemos.



Que el frenesí por lucir, regalar y aparentar no se conviertan en el centro de una celebración que es mucho más profunda; que todo ello sea adicional, no el objetivo terminal de una fiesta tan importante.



En el mundo de ruido incesante en el que nos encontramos, de mentiras proclamadas como grandes verdades a fuerza de repetición, de una competencia constante, vale la pena hacer un alto en el camino y darse un momento para reflexionar sobre lo más valioso de estos días. Demos un vistazo.



“Un corazón grande se llena con poco”, me dijo sabiamente un buen amigo hace algunos años. Pensé que se trataba de una frase bonita nada más. Pero es más profunda de lo que parece. Los corazones grandes no dan tanto valor a los objetos, sino a las personas. Dicho de otra manera, “no es importante el regalo, sino las manos que lo dan”. En ese sentido, el tiempo, la amistad, la lealtad y la solidaridad son más relevantes que lo material.



La autenticidad es uno de los grandes regalos de nuestro tiempo para dar y recibir. De ella dependen otros más, como la lealtad y la sinceridad. En un contexto en que las apariencias ganan terreno, en el que se confunde lo legal con lo ético, ser auténtico es un obsequio de lujo.

El llamado a ser es, ante todo, la búsqueda de la autenticidad. Las personas y los afectos auténticos escasean, por eso valen tanto.



El tiempo es otro de los más valiosos regalos. Vivimos de prisa, con la demanda constante de estar en el mundo real y en el virtual. Si alguien está dispuesto a compartir su tiempo, hay que valorarlo y actuar con reciprocidad.



Los buenos momentos compartidos, al ser constantes y especiales, se convierten en recuerdos que podemos traer a la memoria muchas veces. Dar a los demás el obsequio de ser y estar con ellos, bajar la intensidad del ruido externo, es valiosísimo.



La paz es el otro gran regalo que podemos dar y recibir. Ser portadores de ella en nuestros ambientes no significa ser complacientes, ni sumisos, sino distinguir los límites de nuestra actuación y saber poner los propios, como base fundamental de la convivencia. Paz y justicia como binomio indivisible e indispensable.



Que sepamos identificar el valor en aquello que lo tiene, por encima de los objetos, entender que lo material no es en sí mismo lo más importante, es lo que nos acerca más a la verdadera esencia de estas fiestas de encuentros con otros, pero ante todo, con nuestro interior y con el gran Yo Soy.