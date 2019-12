Arnold Schwarzenegger (el mejor fisiculturista de todos los tiempos, actor, y exgobernador de California) fue invitado como orador principal en la graduación de la Universidad de Houston en la primavera de 2017, y dijo, refiriéndose a su azaroso camino al éxito:



“No llegué tan lejos por mi cuenta. Ninguno de nosotros puede. Todo el concepto del hombre o la mujer que se hizo a sí mismo es un mito. Nunca lo hubiera logrado sin ayuda. Debemos ser agradecidos y dar algo a cambio, ser útiles a los demás”.



Enriquecedoras palabras ya que generalmente el éxito es pleno de egoísmo y autosuficiencia.

El agradecimiento es una actitud que reconoce la amabilidad del gesto del otro, más que el favor recibido, e internamente nos hace reaccionar similarmente con otros cuando nos necesitan. Agradecer tiene un efecto multiplicador. Esparce y genera felicidad, bienestar y regocijo.



Según estudios demográficos, interactuamos en una vida de 60 años con un número aproximado de 5,000 personas. Parece poco para una vida, pero si analizamos las interacciones que esas personas tienen con otras 5,000 cada una de ellas, veremos el efecto multiplicador exponencial de nuestras demostraciones de agradecimiento.



El mundo sería de otra manera si fuéramos agradecidos. Muchas personas tienen vidas difíciles y probablemente pocos motivos para agradecer. Pero aún en esas situaciones de oscuridad y desesperanza el agradecimiento viene a representar la grandeza interior que se regocija de la bondad. La otra cara de esta moneda es la ingratitud que es una forma de olvido, desprecio y egoísmo.



Esas palabras iniciales me trajeron a la mente aquella mañana fría de noviembre de 1985 cuando en una ceremonia al aire libre, bonita y elegante en mi alma mater recibí el título de Médico y Cirujano.



Han pasado 34 años desde entonces, y de esos, 30 como ginecólogo y obstetra.



Y definitivamente, a pesar que me puedo llenar de orgullo porque el esfuerzo, el cansancio, los sufrimientos, las satisfacciones, han sido mías y de nadie más, estoy plenamente convencido de que sin la ayuda de muchísimas personas no hubiera alcanzado lo hasta ahora obtenido.



Sí. Nunca se trata de nosotros solamente. Somos el resultado de la influencia de muchísimas personas que directa o indirectamente nos han ayudado. De eso se nutre la gratitud. De la humildad de un corazón que reconoce la bondad de otros.