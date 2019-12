Ha sido muy interesante y lúcida la intervención del secretario de la Conferencia Episcopal española, monseñor Argüello, en el marco de la Cumbre del Clima.



El prelado afirmó que para algunos ecologistas el problema es la especie humana y que como no se pueden cambiar los hábitos de consumo, lo mejor es reducir el número de seres humanos.



Es un nuevo maltusianismo que, disfrazado de ecologismo y en nombre de la salvación de la Tierra, propone atacar al hombre, al que ya ha condenado como verdadero culpable de todo.



Eso sí, buena parte de esos ecologistas son los primeros en vivir como capitalistas, cobrando sobresueldos que no declaran a Hacienda y comprándose carísimas casas.



Otros, que no llegan a eso, aunque quizá sueñen con ello, no parecen dispuestos a practicar en su vida personal una reducción de los gastos a base de vivir con menos consumismo y más austeridad.



La solución que ofrecen es la de aplicar medidas malthusianas como el aborto y la eutanasia, las cuales, junto con la ideología de género, constituyen el nuevo credo verde de muchos de esos ecologistas. Que un supermultimillonario como Bloomberg aspire a la Presidencia de EE. UU. lo explica y aclara todo.



Aborto, eutanasia, ideología de género para salvar el planeta, mientras se es un consumista que, entre otras cosas, vive en casas de lujo o aspira a vivir en ellas. O aceptas el aborto, la eutanasia y la ideología de género o vas a desaparecer, porque te vamos a desprestigiar de tal manera que ya nadie creerá en ti y tu rechazo a lo que proponemos no servirá para nada. Esa es la alternativa que nos ofrecen.



Ellos se olvidan de que hay una tercera vía: la del martirio y nosotros corremos el riesgo de olvidarlo. Elevemos nuestra mirada a la Reina de los Mártires, a la Inmaculada, para que nos dé la fuerza de resistir en esta lucha y haga de nosotros testigos de su divino Hijo, aunque seamos pecadores.