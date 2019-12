¿APP’S o las APP?

“Hay un grupo maravilloso y así da gusto trabajar en un equipo”, dijo el Choco Lozano. “El jugador del Vida logró un gol y dos asistencias”. “Fue titular y sus dianas se registraron en los minutos 82 y 93”. “Fue un error del carrilero”. Estos ejemplos son evidencias del evolucionismo de la lengua, y en este caso se trata del léxico futbolero que lentamente va introduciendo términos en nuestra lengua. Con el correr del tiempo, el fútbol se ha convertido en una actividad tanto de diversión como de lucro. En otros tiempos, el Choco Lozano habría dicho “Hay un grupo maravilloso y así da gusto jugar en un equipo”, pero ahora los futbolistas, según esas palabras, no juegan, ahora trabajan jugando.

Antes el cronista habría dicho “El jugador del Vida logró un gol y dos pases”, igual “Fue titular y sus goles se registraron en los minutos 82 y 93”. En el pasado la expresión habría sido “Fue u error del lateral”. Otras veces desconocemos la sinonimia de vocablos tan comunes como esto que habló un entrenador de fútbol: “A mí me preguntan si hay chicos potables y yo les digo que hay muchos para mí”, ejemplo en el que la mayoría de hablantes lo asociaría con el agua apta para ser consumida; pues no, potable también coloquialmente significa “aceptable, bueno, admisible, pasable”, por lo que ya tiene su entrada en el DRAE.

Lo que quiso decir ese técnico sudamericano fue “Me preguntan si hay chicos aceptables, y yo les digo que hay muchos para mí”. Me llamó mucho la atención esto que escribió un comunicador: “La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, reiteró que el decreto aprobado crea también el Consejo Superior de APP’S”, estoy seguro que el periodista lo escribió así porque la fuente así le dio la información escrita. Y más me preocupa que los correctores de estilo del Congreso Nacional de repente dejen escrita una ley con eso de APP’S en el sentido de pluralidad. En español no existe el apóstrofo como marcador de plural, por lo que se debe aplicar el determinante: ‘las APP” y nunca el foraneo APP’S.