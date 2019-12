Si vivir en familia es difícil, imaginemos lo que significa mezclar la familia y los negocios; si las discusiones surgen en la familia por cómo le gusta el café, si con poca o con mucha azúcar, no menos amargas pueden ser las discusiones dentro de las empresas familiares, donde se discuten decisiones, finanzas y utilidades. Nada fácil verdad, pero lo cierto es que las empresas familiares han sido la base de grandes éxitos empresariales.



A muchos no les parece esto, pero es verdad, no solo en nuestro país hay grandes empresas heredadas de generación en generación, pero lo cierto es que si usted examina a ciertas grandes marcas del mercado se da cuenta con facilidad de que surgieron de una empresa familiar, de tal forma que todavía llevan el apellido de familia. Ford, Samsung y así muchas otras se levantaron desde una empresa familiar hasta convertirse en grandes emporios.



Pero no para todos el éxito está asegurado, y eso es lo que deberían entender las empresas familiares en nuestro país, pues los genes de la familia le transmiten a uno el color de los ojos, la estatura, la inteligencia, pero no transmiten el éxito. Los genes no garantizan a nadie que posee una gran empresa que sus herederos la harán más grande o tendrán el mismo éxito que ellos, los genes hacen muchas cosas; pero no garantizan éxito. Es que una de las cosas que resulta más difícil en las empresas familiares, y esto se observa no solo en las empresas familiares, sino en cualquier tipo de organización, es cómo establecer un sucesor de la persona líder cuando esta haya muerto, esto es difícil pero es fundamental. Así que los que pensaban que la reelección y la sucesión presidencial eran problemas propios de los políticos están equivocados.



Porque se puede muchas veces sobrevivir a la primera generación, pero muy pocas empresas han sobrevivido la segunda generación y asegurado que la presencia de una empresa familiar continúe en el mercado. Hay algo de la política nacional que a mí particularmente me inquieta, y es la juventud de los actuales líderes políticos; es decir, yo estoy en ese mismo rango de edad, pero tengo que reconocer que no tengo toda la experiencia y sabiduría necesarias para tomar las mejores decisiones. Eso también pasa con los jóvenes políticos, demasiado inmaduros, demasiado volátiles, demasiado emocionales para estar guiando un país sin el consejo de los viejos.



Y con lo anterior lo que quiero decir es que un buen consejo para las empresas familiares es tener un consejo familiar que pueda asesorar y guiar las decisiones de la empresa, pues razón tiene el dicho que el que no toma consejos no llega a viejo.