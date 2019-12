Copa de vino, copa con vino

“Un río humano tiñó literalmente de rojo y negro la Avenida Getulio Vargas en la mayor celebración”. En esta expresión se observa una metáfora: “río humano”, algo que está muy bien empleado; empero, se abusa del adverbio “literalmente”, derivado del adjetivo “literal” cuyo significado es, segun el DRAE, “Conforme a la letra del texto, o al sentido exacto y propio, y no lato ni figurado, de las palabras empleadas en él”, por ejemplo, me pidieron en el RNP una partida de nacimiento literal, es decir, una copia exacta del texto de tal certificado. Es incorrecta la expresión: “literalmente Juan se comió un billete de cien dólares” solo porque él mientras cocinaba se le cayó un billete de cien dólares en la carne y sin darse cuenta lo cocinó. Lo correcto habría sido “Prácticamente Juan se comió un billete de cien dólares”. Un periodista de la nota farandulera ha escrito debajo de las fotografías: “Locación, lago de Yojoa” dando a entender que esa gráfica fue tomada en ese famoso lago hondureño. Locación nada tiene que ver con ubicación, sitio; esta palabra en español significa arrendamiento, por lo que lo adecuado habría sido: “Lugar, lago de Yojoa”. Es muy común leer ejemplos como “Le encontraron dos bolsitas con marihuana”, y es una expresión correcta; sin embargo, es posible decir “Le encontraron dos bolsitas de marihuana” porque en este caso se usa la metonimia del continente por el contenido. Igual sucede con una copa de vino (ni modo que la copa está hecha de vino), caso en que nunca decimos copa con vino; otros ejemplos: “botella de whisky, cajas de fósforos, taza de café”. Pero hay momentos en que el contexto obliga a emplear la preposición “con”: “Me traes dos botellones de agua vacíos y uno con agua”, en la primera parte de esta expresión nos referimos a los botellones que se emplean para mantener agua, y en el segundo se aclara de un botellón que contenga agua. No obstante, el contexto dirá cuándo se empleará botellón de agua o botellón con agua, pues las dos formas son correctas según sea el caso.