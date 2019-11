Se ha discutido en frecuentes ocasiones que los idiomas no son inmutables, estáticos; al contrario, son estructuras dinámicas y pueden responder a diferentes coyunturas: temporales, geográficas, sociales, políticas. Debe quedar claro, sin embargo, que en todo sistema lingüístico organizado existe una lengua estándar, normalizada de acuerdo con reglas prescritas como correctas – naturalmente con sus variantes -. Esta columna no pretende hacer adoctrinamiento de purismo en el castellano; no, sencillamente trata de buscar, establecer y mantener la identidad de la lengua de Cervantes. Al analizar algunas situaciones se observa que con los avances tecnológicos y científicos emergen nuevos términos que se van incorporando como parte del código: son los neologismos que pueden darse con carácter de nuevas palabras, no procedentes de ningún otro idioma: sida, TNT, ADN, láser, etc. Los neologismos también se producen cuando llegan vocablos de otras lenguas sin equivalentes adecuados, o son de traducción un tanto complicada: hardware, software, CD, CD ROM, web, Internet, bit, módem, chip, pizza, bumerán, y otras, que ya han sido incluidas en el DRAE en calidad de términos recientes y de práctica normal en el español. A pesar de que la Real Academia Española ha admitido estas voces, no significa que sea un hecho consumado, categórico; pues no se debe ignorar que la lengua es propiedad de los hablantes y son ellos quienes al final, en un proceso lento y coherente, determinan la normativa de su idioma. Sin embargo, los neologismos son perfectamente aceptables en nuestra lengua. Pero es común escuchar palabras como spot, light, daycare, babyshower, car wash. Cuál es la razón por no decir “espacio publicitario, sin calorías, guardería, fiesta para la mujer con prenatal, lavandería de carros”, que son las traducciones en español respectivamente; no hay razones fuertes para no hacerlo: son extranjerismos innecesarios que averían progresivamente al español.