Profesional y persona

El sábado de la semana pasada estuve en la Universidad Nacional de Agricultura, en Catacamas, a donde fui invitado a dictar una conferencia para estudiantes, docentes y autoridades y en la que me pidieron desarrollar el tema Liderazgo y ética profesional.

Comencé por decirles que no puede hablarse de ética profesional sin hablar de ética personal, ya que no puede ni debe haber una escisión entre la persona y su ejercicio profesional, pues el médico, el ingeniero o el abogado son, antes que individuos que poseen unos conocimientos y unas habilidades científicas, hombres o mujeres con cualidades y defectos como todos los seres humanos. Es más que “la base” humana, personal, de un profesional es la que determina que sea un buen, un mal o un mediocre profesional.

Y es que las personas profesionales, y todos lo que tenemos un oficio, con formación académica o no, lo somos, a menos que tengamos algún padecimiento psiquiátrico, conformamos una unidad, somos una totalidad omnicomprensiva, no somos un gavetero chino, no somos un mueble con mil compartimentos. De modo que nuestros valores, nuestras virtudes y nuestros vicios condicionan directamente aquello que hacemos cada día en el laboratorio, en la fábrica o en el aula de clases. Dicho de otra manera, no se puede ser buen médico o buen ingeniero o buen abogado y ser mala gente. Claro, se pueden desarrollar unas competencias técnicas y ser sinvergüenza y que luego se pueda construir un puente sin cumplir todas las especificaciones o recitar todas las leyes con sus códigos y vivir de la trampa.

La integridad es una exigencia ética, una obligación moral, para ser un profesional de excelencia.La persona íntegra lucha por cultivar virtudes como el respeto o el orden o la responsabilidad, y al manifestarlas en el ámbito profesional por supuesto que van a potenciar su rendimiento profesional.

Lo malo sería que nos acostumbráramos a llevar existencias dicotómicas, esquizoides, poliédricas y que olvidáramos la importancia que tiene la coherencia, la unidad de vida, para aspirar a la felicidad propia y procurar la ajena.

Hoy, más que nunca, tenemos la obligación de tener un sola cara, de comportarnos de manera tal que los demás sepan qué esperar de nosotros, independientemente de las circunstancias o la coyuntura en que nos encontremos, que nuestras reacciones, ante determinados estímulos, no constituyan continuas sorpresas para los que nos rodean.

Las cartas bajo la manga permanentes, la incoherencia entre palabras y acciones, condenan a los otros a la incertidumbre, a la desconfianza, a la inseguridad.