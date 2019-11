Fraude electrónico en elecciones

Dice un refrán que nadie aprende en cabeza ajena, pero lo cierto es que en materia de elecciones las crisis latinoamericanas tienen mucho en común en la última década: son problemas tan similares los que han enfrentado las democracias latinoamericanas que son como la misma película con diferente director.

La reelección inconstitucional, el estrecho margen con que gana el presidente o segunda vuelta, y el tercero, que no es de menor importancia, como lo es el fraude electoral o la falla en los sistemas informáticos.

En nuestra última elección experimentamos los tres problemas a la vez. En cuanto a la reelección presidencial, al menos por este período no tendremos mayores traumas, pero no es porque se haya superado la disyuntiva respecto a la reelección, sino más bien porque las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo sobre este tema. El segundo problema para tener un escenario político suficientemente garante para la población es establecer reglas claras para el ganador de las próximas elecciones, en cuanto al margen con que este se debe alzar con la victoria. A la segunda vuelta se le teme más por desconocimiento y también por falta de una reglamentación clara de cómo se haría y, a la vez, porque es un tema del que no tenemos ninguna experiencia; pero lo cierto es que la segunda vuelta se está convirtiendo en la salida más viable para unas democracias donde los partidos políticos agonizan y donde la pluralidad de partidos y de ideologías la hace necesaria para poder dar una salida cuando los márgenes que separan a un candidato de otro son tan mínimos que cualquiera que gana en esos términos resulta cuestionable.

Pero está también este tercer factor del que poco se habla, seguramente también porque los políticos conocen del problema y de la denuncia del fraude electoral, pero no tienen ni el conocimiento ni las destrezas para hacer un planteamiento en cuanto a qué hacer o qué precauciones tomar para que los problemas electrónicos y de tecnología no se repitan.

El fraude electrónico es un problema tan grave que debe ser tratado y prevenido para las próximas elecciones, en momentos en que la mayoría de los partidos políticos están peleando por la reelección o no y por la segunda vuelta; pero han dejado de lado la cuestión de la tecnología. Aquí como en Bolivia hubo interrupciones en la transmisión de datos y las dudas que dejaron esas interrupciones nunca fueron aclaradas a satisfacción.

Del fraude electoral se habla en Latinoamérica desde el referéndum de Hugo Chávez en el año 2004, los apagones que sufrió Bolivia este año en sus elecciones y que tienen al borde del abismo a ese país, de la interrupción de resultados en nuestras propias elecciones, así que tenemos suficientes elementos para que los políticos definan los sistemas de seguridad, la auditoría y la verificación de los sistemas que se usarán en el próximo proceso electoral, lo que tenemos muy poco es tiempo.