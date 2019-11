Verdad y caridad

El divorcio es siempre una tragedia. Nadie normal se casa para divorciarse. Así lo reconoce la Iglesia, que en el número 2,384 lo califica de “ofensa grave a la ley natural”.

Pero en el número precedente, el 2,383, admite que “Si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio puede ser tolerado sin constituir una falta moral, pero los cónyuges no pueden volverse a casar con otras personas”.

En cualquier caso, la Iglesia y el sentido común aconsejan que, si se ha de producir el divorcio, se haga del modo menos traumático posible, sin convertirlo en un ataque despiadado entre los excónyuges y en un proceso que desgarre a los hijos y los utilice como munición que arrojar a la expareja para hacerle daño. Por desgracia, los divorcios amistosos son pocos y la mayor parte demuestran con qué facilidad el amor se convierte en odio.

Estoy hablando del divorcio, pero también y sobre todo estoy hablando de la situación interna de la Iglesia. Aquí el divorcio sería el equivalente a un cisma. Ya vivimos cismas terribles, como el de Lutero, Calvino y Enrique VIII, que llevó a Europa a una guerra civil que duró 170 años y que, entre otras desgracias, abrió de par en par la puerta al secularismo. Ahora estamos en las puertas de otro, al menos eso se puede deducir por los síntomas.

El Papa dijo que los cismas son malos y hay que intentar evitarlos, pero que no les tiene miedo. Yo sí les tengo mucho miedo porque veo cómo se desgarran unos a otros. Por un lado, cualquier disentimiento con lo que dice el Papa, o lo que supuestamente dice, con lo que permite o con lo que alienta con determinados nombramientos, es considerado un ataque a su persona y se reclama para el que así actúa, aunque lo haga con el empeño de no ofender y no insulte nunca, la reducción al silencio e incluso, si es sacerdote, la expulsión del estado sacerdotal.