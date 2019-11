Asilo y exilio

“Según informes de Vialidad, la principal causa de muerte en accidentes de tránsito es por atropellamiento, colisiones y despistes”, afirma un vocero policial y, naturalmente, el reportero hace acopio literal de lo expresado por el “uniformado”. Parece que el comunicador no se vale del texto indirecto, puesto que bien podría aplicar su propias palabras sin modificar el contenido de lo expuesto por su fuente, la que en muchos casos ni siquiera maneja lo empírico, no digamos lo profesional. Un lector común podría pensar que una de las causas principales de muerte en accidentes viales es por distracción cuando lee “despiste”, pero el informante no se refiere a eso, sino a salirse de la “pista”, es decir, de la carretera, un craso error semántico, puesto que lo que el redactor lo que tuvo que haber dicho fue “Según informes de Vialidad, la principal causa de muerte en accidentes de tránsito es por atropellamiento, colisiones y deslizamientos en carreteras”. La incompetencia léxica hace que se caiga en abuso de palabras figuradas: “El paro tomó por sorpresa a los usuarios que se quedaron varados”, dice un texto referido a un paro que dejó sin servicio a una gran cantidad de viajeros que aún no habían abordado los buses. Varar en sentido vehicular significa que una embarcación se encalle. De ahí se deriva que “varado” es el vehículo (carro, barco) que se ha quedado detenido por avería o por causas imprevistas. Esta gente todavía no iba en movimiento en estos buses, simplemente no había transporte por un paro. Luego, lo normal sería “El paro tomó por sorpresa a los usuarios que quedaron sin transporte”. Leí que Evo Morales estaba exiliado en México, no lo creo; lo que sí sospecho es que estaría asilado en el país azteca, puesto que asilo es el que conceden algunos países a los perseguidos de otros países, por razones políticas o de otra índole. En cambio, exilio es la expulsión de una persona del país en que vive; es la expatriación, generalmente por motivos políticos. Y a Evo nadie lo ha expulsado, él se sintió amenazado y AMLO le ofreció asilo. Mel Zelaya sí fue enviado al exilio en 2009, lo echaron del país.