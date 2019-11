Postas y motorizados

“En todos los Banasupro hay frijoles rojos”, “La Municipalidad juramentó a los miembros de los codeles de los bordos Bográn y Río Blanco”. Banasupro es un viejo acrónimo cuyo significado es Suplidora Nacional de Productos Básicos. Siempre me he preguntado por qué se hizo una especie de metátesis silábica en tal nombre porque al analizarlo se observa que Ba es básicos, na indica nacional, su equivale a suplidora y pro significa productos. Esta es una abreviatura local, no tiene asiento en el DRAE, pero aun así debe seguir las normas gramaticales establecidas. No diríamos Banasupros, Ficohsas, Banpaíses, Copecos. Lo mismo ocurre con codel, acrónimo de “comité de emergencia local”, abreviatura que no admite plural, por lo que lo adecuado en el ejemplo anterior sería “La Municipalidad juramentó a los miembros de los Codel de los bordos Bográn y Río Blanco”, o “La Municipalidad y juramentó a los miembros de los comités de emergencia local (Codel) de los bordos Bográn y Río Blanco”. Leí en un medio escrito: “Una persona del sexo femenino llamada María Fernanda Rosario fue asaltada en un rapidito”, percibo que el reportero carece de redaños léxicos propios de un transmisor de noticias, pues no creo que María Fernanda Rosario sea una “persona del sexo masculino”, por lo que sospecho que el redactor solo quiso llenar el espacio con tan burda repetición; lo correcto: “Una persona llamada María Fernanda Rosario fue asaltada en un rapidito”. A mi hijo le compraba rifles de postas. Posta no tiene nada que ver con el uso castrense que se le dan en Honduras, pero en el lenguaje marcial se ha introducido como el local en el que funciona un destacamento policial o militar pequeño: “A unos metros de la posta atrapan a dos mareros”. Igual sucede con “motorizado” que en la jerga policial es aquel agente que se conduce en motocicleta: “Llegaron cuatro motorizados” (cuatro elemento en sendas motos). Solo en Cuba se usa posta como “unidad de policía que patrulla las calles en vehículos automotores (carros y notocicletas). Motorizado y posta en sentido policial son crudos hondureñismos.