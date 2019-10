Dinero blando en la política

Las revelaciones de financiamiento de campañas políticas con dinero ilícito en nuestro país es algo que siempre ha preocupado, pero que desafortunadamente hasta ahora no ha habido un mecanismo legal que permita el auditaje de las campañas políticas, porque esta preocupación de la sociedad por esos financiamientos se da hasta en las sociedades más transparentes.



Y no se trata del problema del blanqueo de dinero, se trata también del dinero blando, que es aquel que procede de empresas poderosas o de personajes influyentes de diferentes ámbitos y que se hace necesario también poder auditar, ya que la influencia que pueden tener a raíz de esos aportes es grande en las decisiones gubernamentales.



En el año 2004 en EEUU se aprobó, por 59 votos a favor contra 41 votos, en el Senado una reforma a la ley de financiamiento de los partidos políticos, esta legislación fue impulsada por el extinto senador John McCain para prohibir las aportaciones que se hacen a los partidos políticos de parte de empresas, sindicatos e individuos.



Esta reforma en esa gran democracia es un reflejo no solo que la preocupación por el financiamiento de campañas políticas no es ajeno aun en esas grandes democracias, con sociedades muy abiertas y fiscalizadoras, sino también que el dinero que ingresa a las campañas políticas, no necesariamente sucio, puede provenir también de empresas y individuos que ven en su poder económico una forma de influenciar sobre políticas que finalmente les benefician. Establecer límites a esos financiamientos así como hacer públicos los aportes que se hacen a las campañas sería lo más conveniente; empero, no podemos esperar tales niveles de transparencia, pero lo cierto es que hay que hacer algo para evitar que las campañas políticas se vean fortalecidas con dinero que después se traduce en poder de influencia de los donantes.



La decisión en México que el financiamiento de las campañas políticas sean con dinero público, si bien es cierto, ayuda a que se baje la presión por parte de los particulares y las empresas que desear invertir en los políticos, no responde a nuestra realidad económica de ninguna manera. Si el gasto que hacen los políticos en sus campañas muchas veces impresiona, no digamos el hoyo que podría hacer en el presupuesto del país si esas campañas fueran financiadas por el erario público, así que esa opción de financiamiento se descarta para nosotros, pues los cálculos más conservadores nos dicen que el financiamiento por parte de empresas también es grande, sin que se tengan suficientes datos para saber quiénes son los aportantes con nombres y apellidos, y cuánto es lo que están aportando, por lo cual se hace imprescindible que existan los mecanismos que permitan la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas para saber quiénes son los que influyen en las decisiones de nuestros políticos.